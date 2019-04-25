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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.04.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Mahkeme ikinci kez kefalet kararı verdi

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Mahkeme ikinci kez kefalet kararı verdi

Japonya’da maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklu yargılanan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında mahkeme ikinci kez kefalet kararı verdi.

Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan ancak farklı suç iddiaları kapsamında yeniden gözaltına alınan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo Mahkemesi ikinci kez kefalet kararı verdi. Mahkeme, Ghosn'un kefaletini, serbest bırakıldığı ilk seferde ödediği 9 milyon dolardan ayrı olarak yaklaşık 4.5 milyon dolar olarak belirledi.

YENİ İDDİALARLA TEKRAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

İlk kefalet kararından sonra serbest kalan Ghosn'un yeniden gözaltına alınmasına neden olan ek iddianamede, Umman'daki bir Nissan bayisine gönderilen şirket fonlarını, kendi aile bireylerine ait şirketler aracılığıyla zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Ghosn, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

SAVCILAR İTİRAZ EDEBİLİR

Mahkemenin bugün verdiği ikinci kefalet kararı, itiraza açık bulunuyor. Soruşturma savcılarının Ghosn'un ailesini kapsayan iddiaları daha iyi soruşturabilmek için karara itiraz etmeleri bekleniyor. Mahkemenin savcılığın olası temyiz başvurusunu reddetmesi halinde Ghosn'un, Perşembe günü serbest kalması bekleniyor.

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