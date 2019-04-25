Mahkeme ikinci kez kefalet kararı verdi
Japonya’da maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklu yargılanan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında mahkeme ikinci kez kefalet kararı verdi.
Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan ancak farklı suç iddiaları kapsamında yeniden gözaltına alınan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo Mahkemesi ikinci kez kefalet kararı verdi. Mahkeme, Ghosn'un kefaletini, serbest bırakıldığı ilk seferde ödediği 9 milyon dolardan ayrı olarak yaklaşık 4.5 milyon dolar olarak belirledi.
YENİ İDDİALARLA TEKRAR GÖZALTINA ALINMIŞTI
İlk kefalet kararından sonra serbest kalan Ghosn'un yeniden gözaltına alınmasına neden olan ek iddianamede, Umman'daki bir Nissan bayisine gönderilen şirket fonlarını, kendi aile bireylerine ait şirketler aracılığıyla zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Ghosn, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.
SAVCILAR İTİRAZ EDEBİLİR
Mahkemenin bugün verdiği ikinci kefalet kararı, itiraza açık bulunuyor. Soruşturma savcılarının Ghosn'un ailesini kapsayan iddiaları daha iyi soruşturabilmek için karara itiraz etmeleri bekleniyor. Mahkemenin savcılığın olası temyiz başvurusunu reddetmesi halinde Ghosn'un, Perşembe günü serbest kalması bekleniyor.
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