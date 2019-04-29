Maher Holding banka kuracak
Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Holding bankacılığa da giriyor.
Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, dünyada büyük bankaların sigorta şirketlerine bağlı olduğunu belirterek, “Bankaları sigorta şirketlerini denetliyor. Türkiye’de ise bu tam tersi. Bizde sigorta şirketleri bankalara bağlı. Halbuki fonlar sigorta şirketlerinin elinde. Dünya’da da bu böyledir. Çünkü bizim elimizde fonlar var. Türkiye’de sigorta şirketleri bankalara mahkum edilmiş durumda” dedi. Uluçeçen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Quick Sigorta bizim ilk çocuğumuz. Sonrasında Corpus Sigorta’yı aldık. Ardından Kredico gibi bir kurumun hisselerinin çoğunluğunu aldık. Aslında finans sigortalarıyla bankacılığa girmiş olduk. Hayat ve sağlık şirketi de kuracağız yakında. Yani böyle bir finansal zincirleme olacak. Skorlama şirketimiz var. Tamamen bankacılığın kurallarıyla çalışıyoruz. Artık banka kurmaya doğru gidiyor.”
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