Magnum çekiliş sonuçları açıklandı.. İşte araba ödülünü kazanan o isimler
Magnum çekiliş sonuçları açıklandı. Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde yayınlanan çekiliş sonuçlarını kazanan isimler belli oldu. Peki büyük ödülü kazanan isimler kimler? İşte Magnum çekiliş sonuçları
Magnum çekiliş sonuçları açıklandı. İki kişinin kazandığı büyük ödülün asil talihlileri A2U8J2KP ve 1PMTC384 numaralara isabet ederken, ödülün sahibi Emrah Kılıç (Ağrı) ve Abdullah Sait Oruç (İzmir) oldu.
Yedek tahlililer ise 1YFV8MVL ve 2CMA1EJ1 numaraları oldu. Yedek talihlilerin isimleri ise Seda Ünal (Ankara) ve Ercan Eryaz (İstanbul) olarak belirlendi.
BÜYÜK ÖDÜL MASERATİ
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilecek.
3 KASIM TARİHİNE KADAR ALINMAYAN ÖDÜLLER İPTAL OLACAK
Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar.
ÇUBUĞUN SAKLANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde ibraz etmeniz gerekmektedir.
KAZANILAN ÖDÜL NAKİT OLARAK ALINIR MI?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.
MASERATİ GHİBLİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Tüm Maserati araçlarının temel özelliği, dinamik ancak düzeyli yüksek hızda uzun mesafeler katetmektir. Ghibli ile birlikte, bunu sağlayan güç iki adet V6 benzinli motor ve bir adet V6 dizel motor seçeneğinden gelir.
V6 TURBO DİZEL
Motor: V6 60°
Motor Hacmi: 2987 cc
Azami hız: 250 km/h
0-100km/s: 6.3 sec
Maserati, Ghibli'yi tasarlarken güvenliği birinci öncelik haline getirmiştir.
Sadece lüks içerisinde ve yüksek güç ile birlikte yolculuk yapmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 5 yıldızlı EURO NCAP güvenlik derecesine de sahiptir.
Yol Yardım Sistemi (YYS)
Bu sistem, hayatı otobanlarda daha da kolay hale getirmek için Uyarlanabilir Seyir Kontrolünün avantajlarını Stop & Go (Dur-Kalk) ve Lane Keeping Assist (Şeritte Kalma Yardımcısı) ile birleştirir. Dikiz aynasının arkasına monte edilmiş olan dijital kameradan ve ön ızgarada yer alan bir radar sisteminden alınan bilgiler kullanılarak, YYS aracın, önceden seçilen hızda ve öndeki araçtan istenen mesafede otomatik olarak şerit üzerinde ortalayarak gitmesine olanak tanır.
Güvenliği sağlamak amacıyla, YYS sürücünün her zaman ellerini direksiyonda tutmasını gerektirir.
Şeritte Kalma Yardımcısı (ŞKY)
Bu özellik, sürücünün yanlışlıkla şeritten çıkması durumunda çok değerli bir destek sağlar. Dikiz aynasının arkasında bulunan dijital kamera, öndeki güzergâhı takip etmek için sürekli olarak yol işaretlerini takip eder. Gösterge panosu ekranı bazı özel durumları gösterir. Araç resminin her iki yanındaki beyaz çizgiler aracın şerit içerisinde olduğunu gösterir. Bir sarı çizgi, Ghibli model aracınızın merkezden sağa ya da sola doğru hareket ettiğini gösterir. Ve yanıp sönen sarı bir diğer çizgi ise şeritten ayrıldığına dair uyarıda bulunur. O noktada, dokunmatik ekranda Visual & Haptic kutucuğu seçildiğinde, ŞKY düzeltici direksiyon torku ile aktif olarak devreye girer.
Trafik İşareti Tanıma
Bazen trafik işaretlerini kaçırmak her ne sebeple olursa olsun kolay olabilir. İşte tam da burada Trafik İşareti Tanıma özelliği devreye girer. Üç çeşit işareti izler: hız limitleri, şiddetli yağış gibi koşullara bağlı geçici hız limitleri ve sollama yapılamayan bölgeler. Daha sonra işaretleri gösterge paneli ekranında dijital olarak görüntüler. Sistem, dikiz aynasının arkasına monte edilmiş bir dijital kamera ve navigasyon sistemindeki verilerle çalışır.
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