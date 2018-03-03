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Mağazalara kayyum atandı sahibi tutuklandı

Hurriyet.com.tr
03.03.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de 10 şubesi bulunan HYS Mağazaları, TMSF’ye devredildi. Şirket sahibi Yunus Köroğlu’nun da geçen hafta tutuklandığı anlaşıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF bünyesine geçen son şirket, HYS Köroğlu Mağazacılık AŞ oldu. Şirketin bünyesinde 10 mağaza bulunuyor. Şirket sahipleri hakkında bir süre önce soruşturma başlatılmıştı.

Savcılığın talebi sonrası sulh ceza hakimliği, HYS Köroğlu için kayyum kararı verdi. Alınan karar sonrası şirket TMSF bünyesine geçti.Mağazalara kayyum atandı sahibi tutuklandı

Şirketin sahibi Yunus Köroğlu’nun ise tutuklandığı anlaşıldı. Şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre Köroğlu en son 2 Ocak’ta yapılan şirket genel kuruluna katıldığı anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

 

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Etiketler: HYS Köroğlu Mağazacılık , Bursa , TMSF
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