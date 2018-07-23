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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
REUTERS
23.07.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Mağaza ve ofis kiralarında düşüş sürüyor

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Mağaza ve ofis kiralarında düşüş sürüyor

Yılın ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul kiralama faaliyetleri sınırlı kalırken; mağaza ve ofis kiralarındaki düşüş de devam etti. Ticari gayrimenkulde kiracı lehine koşulların bir süre daha sürmesi beklenirken; geciktirilen talebin ise önümüzdeki çeyreklerde hızlanması öngörülüyor.

TİCARİ gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2018 İkinci Çeyrek Ofis, Perakende ve Sanayi ve Lojistik" raporuna göre, ilk çeyrekte yüzde 22'ye varan oranlarda gerileyen cadde mağazaları ve ofis kiralarındaki düşüş ikinci çeyrekte de devam etti.

İstanbul'da yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre metrekare bazında ofis kiraları Levent'te yüzde 22 düşüşle 32 dolara, Esentepe-Gayrettepe bölgesinde yüzde 16 düşüşle 21 dolara, Maslak'ta ise yüzde 17.9 düşüşle 23 dolara geriledi.

Söz konusu rakam İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir'de sabitken, Ankara'da yüzde 11.8 azalarak 15 dolara düştü.

Rapora göre, kiralama faaliyetlerinin sınırlı kalmasına neden olan iki temel etken başkanlık seçimleri ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar oldu. Raporda, geciktirilen talebin önümüzdeki çeyreklerde hızlanmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'da ilk çeyrekte toplam nitelikli ofis arzı 5.79 milyon metrekare iken, ikinci çeyrekte 5.99 milyon metrekareye ulaştı. İkinci çeyrekte 198,000 metrekare yeni ofis alanının pazara girmesiyle rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.74 artmış olsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 25.89 düştü.

CADDELERDE KİRALAR DÜŞTÜ

Perakende pazarının değerlendirildiği rapora göre ikinci çeyrekte metrekare bazında birincil aylık cadde mağazaları kiraları İstanbul'da yüzde 23.8 düşüşle 170 dolara, İzmir'de yüzde 16.7 düşüşle 75 dolara, Ankara'da yüzde 22.2 düşüşle 105 dolara geriledi.

Düşüşün ve talepteki yavaşlamanın temel nedenleri yükselen kur oranlarının perakendeciler üzerindeki baskısı, Ramazan dönemi ve erken seçimler olarak kaydedildi.

Rapora göre ikinci çeyrekte sanayi ve lojistik pazarında ise yatırım işlemleri ağırlıklı olarak arazi ile sınırlı kaldı.

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