Mağaza ve ofis kiralarında düşüş sürüyor
Yılın ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul kiralama faaliyetleri sınırlı kalırken; mağaza ve ofis kiralarındaki düşüş de devam etti. Ticari gayrimenkulde kiracı lehine koşulların bir süre daha sürmesi beklenirken; geciktirilen talebin ise önümüzdeki çeyreklerde hızlanması öngörülüyor.
TİCARİ gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2018 İkinci Çeyrek Ofis, Perakende ve Sanayi ve Lojistik" raporuna göre, ilk çeyrekte yüzde 22'ye varan oranlarda gerileyen cadde mağazaları ve ofis kiralarındaki düşüş ikinci çeyrekte de devam etti.
İstanbul'da yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre metrekare bazında ofis kiraları Levent'te yüzde 22 düşüşle 32 dolara, Esentepe-Gayrettepe bölgesinde yüzde 16 düşüşle 21 dolara, Maslak'ta ise yüzde 17.9 düşüşle 23 dolara geriledi.
Söz konusu rakam İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir'de sabitken, Ankara'da yüzde 11.8 azalarak 15 dolara düştü.
Rapora göre, kiralama faaliyetlerinin sınırlı kalmasına neden olan iki temel etken başkanlık seçimleri ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar oldu. Raporda, geciktirilen talebin önümüzdeki çeyreklerde hızlanmasının beklendiği ifade edildi.
İstanbul'da ilk çeyrekte toplam nitelikli ofis arzı 5.79 milyon metrekare iken, ikinci çeyrekte 5.99 milyon metrekareye ulaştı. İkinci çeyrekte 198,000 metrekare yeni ofis alanının pazara girmesiyle rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.74 artmış olsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 25.89 düştü.
CADDELERDE KİRALAR DÜŞTÜ
Perakende pazarının değerlendirildiği rapora göre ikinci çeyrekte metrekare bazında birincil aylık cadde mağazaları kiraları İstanbul'da yüzde 23.8 düşüşle 170 dolara, İzmir'de yüzde 16.7 düşüşle 75 dolara, Ankara'da yüzde 22.2 düşüşle 105 dolara geriledi.
Düşüşün ve talepteki yavaşlamanın temel nedenleri yükselen kur oranlarının perakendeciler üzerindeki baskısı, Ramazan dönemi ve erken seçimler olarak kaydedildi.
Rapora göre ikinci çeyrekte sanayi ve lojistik pazarında ise yatırım işlemleri ağırlıklı olarak arazi ile sınırlı kaldı.
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