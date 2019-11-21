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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Madenler için önemli "MAKZON 1" sistemi yerli kaynaklarla üretildi

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Madenler için önemli "MAKZON 1" sistemi yerli kaynaklarla üretildi

Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON) öncülüğünde, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kullandığı "Yer altı esnek mekanize tahkimat teçhizatı" sistemi "MAKZON 1" yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak'ta üretildi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatıyla Zonguldak MAKZON'un öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezinin atölyesinde, TTK'nin maden ocaklarında kullandığı ve ithal ettiği "kırk ayak" olarak tabir edilen sistemin ilk kez yerli ve milli kaynaklarla üretimi için çalışma başlatıldı. TTK'nin Çin'den ithal ettiği sistem, MEKSA Eğitim Merkezinde yaklaşık 20 gün süren çalışmanın ardından "MAKZON 1" adıyla üretildi.
Sistemin tanıtım etkinliğinde konuşan Vali Bektaş, mekanize sistemin yapılmasıyla ilgili planlarının olduğunu ancak kısa sürede yapılmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Zonguldak'ta maden makineleri imalatı kümelenmesiyle ilgili konuştuklarında, muhataplarının amaçlarının ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:
"Partnerlerimiz ve beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bu işi biliyorlardı. Bu ürünün ortaya çıkacağını biliyorduk ve bu daha bir başlangıç. Bizde bu ürünü üretecek bilgi ve teknoloji var, altyapı var, bu ürünü satacak bir pazar da var. Maden makineleri konusunda bizim bilgimizi ve becerimizi ürüne dönüştürüp hitap edebileceğimiz yerli bir pazar var, hem de bütün maden sektörüne, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ürün verebileceğimiz devasa bir pazar var. TTK'nin bize olan yaklaşımı da güzel. Zonguldak'ta maden makine sektörünün bu yolda alınacak, yapılacak çok işleri var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz."

Zonguldak MAKZON Başkanı Murat Uzun, derneklerinin yeni kurulduğunu belirterek, "Çin'den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güç birliği yaparak ürettik. Hedefimiz, TTK'nin önümüzdeki süreçte alacağı yaklaşık 400 metrelik bir alan, bu da milyonlarca lira demek, bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız." dedi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun geçen yıl sistemi Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini anımsattı. Kiraz, Zonguldak'ta üretilen bu makinenin ihaleye çıkılmadan doğrudan temin yoluyla alınabileceğini kaydetti. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Umut Sefer Güneşcik, MEKSA sorumlusu Soner Aksakal ve ilgili firma yetkilileri de katıldı. 

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