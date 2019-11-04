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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Madencilik sektöründen enerji maliyetlerinde indirim talebi

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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, "Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de enerji maliyetlerinde ÖTV'nin kaldırılmasını gerekli bir unsur diye görüyoruz çünkü bu yapıldığında daha çok üretimi daha kısa zamanda yapabileceğiz. Böylelikle hem dünya pazarlarındaki rekabet şansımızı artıracağız hem de kendi iç pazarımızdaki sanayilere ham maddeyi daha kolay sağlayacağız." dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine, madenciliğin, otomotiv, kimya ve ilaç başta olmak üzere diğer sektörlerdeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini oluşturduğunu söyledi.

Elektrik, akaryakıt ve enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle madencilik sektörünün rekabet gücünün zayıfladığını savunan Dinçer, şöyle devam etti:
"Denizcilik sektöründe olduğu gibi madencilik sektöründe de enerji maliyetlerinde ÖTV'nin kaldırılmasını gerekli bir unsur diye görüyoruz çünkü bu yapıldığında daha çok üretimi daha kısa zamanda yapabileceğiz. Böylelikle hem dünya pazarlarındaki rekabet şansımızı artıracağız hem de kendi iç pazarımızdaki sanayilere ham maddeyi daha kolay sağlayacağız. Türkiye'nin 27 milyar dolar civarında ham madde ithalatı var. Bunlar metalik ve endüstriyel ham maddeler. Bu açığı kapatabilmemiz için üretimi artırmamız lazım. Üretimi de artırmamız için rekabet edebilir şartlarda olmamız gerekiyor. Bundan dolayı enerji maliyetlerinde ÖTV'nin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Kendi kaynaklarımızı üretelim ki bu ham maddeleri yurt dışından ithal etmek zorunda kalmayalım."

"HAM MADDE İTHALATINI YOK EDEBİLİRİZ"

Dinçer, enerji maliyetleriyle ilgili mali konularda uzman uluslararası bir kuruluşa çalışma yaptırdıklarını aktardı. Maliyetlerin düşmesi halinde ülke ekonomisine sağlayacağı yararları ortaya koyacak bir rapor hazırlığının sürdüğüne değinen Dinçer, "Bu rapor hazırlandığında Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacağız ve taleplerimizi ileteceğiz." ifadesini kullandı.

Dinçer, birçok ülkede madencilikte enerji maliyetlerinin Türkiye'den daha düşük olduğunu dile getirdi.
Enerji maliyetleri az olunca madencilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:
"Ayrıca ham maddeyi bizden alıp oradaki işleme tesislerinde bizden ucuza işleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz de diyoruz ki enerji maliyetlerini düşürebilirsek işleyemediğimiz ham maddeleri kendi ülkemizde işleyerek daha büyük katma değer ortaya koyabiliriz. Bunun yolu da diğer sektörlerin ham maddesini oluşturan madencilik sektör için enerji maliyetlerinin düşürülmesinden geçiyor ayrıca Türkiye'nin 27 milyar dolarlık ham madde ithalatını madencilik sektörü olarak kısa, orta ve uzun vade planlamalarıyla tamamını neredeyse yok edebiliriz çünkü bunların içinde kömür, altın, bakır ve diğer metalik ve endüstriyel maddeler var. Bunların tamamını aslında kendi kaynaklarımızla sağlayabiliriz." 

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