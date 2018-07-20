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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.07.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Maden sahaları fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkarılacak

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Maden sahaları fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:"Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız." "Borda bire 200 hatta bire 400 bin değer katacak bir teknoloji için ilk adımı attık. Uluslararası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve bir yıl içerisinde de bor üretimini gerçekleştirmiş olacağız."

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin kendilerine miras bıraktığı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen yönetim anlayışının mirasçıları olarak bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün ülkeyi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile vatandaşları memnun, ülkeyi de imar etmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Bu yola milletle beraber çıktıklarını belirten Dönmez, "Her türlü zorlukta milletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. 'Ey Oğul, millete sırtını dönme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır' diyen Şeyh Edebali'nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır. Sadece bu günün değil geleceğin de inşası bizlerin sorumluluğunda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girildiğini, artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırım ve hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engellerin ortadan kalktığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idari olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak. Güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız."

"ARTIK MADENLERİMİZİ SADECE HAM MADDE OLARAK ÜRETMEYECEĞİZ"

Dönmez, geçen yıl açıkladıkları "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile madencilikte yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Öncelikle sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezi bir yapıya geçiyoruz. Bugüne kadar nasıldı?

Türkiye'de çıkarılan mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor, işleniyor ve biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyoruz. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürüne dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece ham madde üretiminde bir birim olan kazancımızı 8'e, yarı mamul olduğunda, uç ürün olduğunda 24'e katlayacağız."

"DÜNYA BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 73'Ü ÜLKEMİZDE"

Bor için benzer bir adım attıklarına da değinen Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl açıkladığımız 'Ulusal Bor Eylemi' kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçtik. Borda bire 200, hatta bire 400 bin değer katacak bir teknoloji için ilk adımı attık. Uluslararası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve bir yıl içerisinde de bor üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü ülkemizde. Dünyadaki bor ihracatının ülkemiz tek başına yarısını yapıyor. Artık biz sınıf atlayarak daha yüksek teknoloji ürünlere dönüşeceğiz."

Bakan Dönmez daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

 

 

 

 

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