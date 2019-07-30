"Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"
GeriEkonomi "Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.07.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

"Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"

İMİB Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, "Madenin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata katkısı çok yüksek. Yapılan her birim maden ihracatının yüzde 90'dan fazlasının Türkiye'de döviz olarak kalıyor. Sektör bu anlamda dış ticaret açığının azalmasına katkı veren en önemli sektörlerden biri. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesi Türkiye'de bulunuyor. Sürdürülebilir madencilik yapmak için sektör olarak çevreci madencilik yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, madenin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata katkısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yapılan her birim maden ihracatının yüzde 90'dan fazlasının Türkiye'de döviz olarak kalıyor. Sektör bu anlamda dış ticaret açığının azalmasına katkı veren en önemli sektörlerden biri." ifadelerini kullandı.

İMİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından düzenlenen Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısının dördüncüsünün Kayseri'de gerçekleştirildiği belirtildi. Madenciliğin Türkiye için çok önemli ve potansiyeli yüksek bir sektör olduğuna işaret eden İMİB Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin sahip olduğu rezerv potansiyelini yeterince değerlendiremediğini kaydetti.

Çetinkaya, madenin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata katkısının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, yapılan her birim maden ihracatının yüzde 90'ından fazlasının Türkiye'de döviz olarak kaldığını ve bu anlamda sektörün dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

"90 ÇEŞİT MADENİN 77 TANESİ TÜRKİYE'DE"
Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye'de bulunduğunu aktaran Çetinkaya, şöyle devam etti:
"Madencilik, potansiyeli yüksek bir sektör ancak milli gelire katkısının yüzde 1'den az. Dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibariyle 28'inci sıradayız. Bazı ürünlerde dünyada çok önemli paya sahibiz. Dünyanın en büyük bor üreticisi ve ihracatçısı olmanın yanında dünyanın en büyük feldspat ihracatçısı, dünyanın ikinci büyük krom cevheri ve mermer ihracatçısı, dünyanın üçüncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı konumundayız. Ancak genele baktığımızda rezerv potansiyelini yeterince değerlendiremediğimiz aşikar."

Çetinkaya, Türkiye'nin geçen yıl 4,6 milyar dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, sektör ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 2,7'lik bir paya sahip olduğunu ifade etti.

"ÜRETİM OLMAZSA İHRACAT DA OLMAZ"
İhracatın daha da artmasının tek yolunun üretim artışı olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Üretim olmazsa ihracatın olmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden üretim ayağına çok önem veriyoruz. Üretim ayağında kamu ile birlikte hareket etmek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya "Hayatımız Maden" sloganıyla son 2 yıldır çalıştaylar düzenleyerek madenlerin hayatın tüm evrelerinde ayrılmaz bir parça olduğunu anlattıklarını belirterek, "Örneğin, ülkemizde madencilik faaliyetleri olmazsa seramik, kimya, cam, çimento, agrega gibi sektörler olamaz ya da ithalata dayalı bir sektör oluşur. İnşaatlarda kullandığımız malzemelerin neredeyse yüzde 90’ı bir maden ürünü." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Türkiye'de 27 tona yakın altın üretimi yapıldığını aktararak, ancak bunun yaklaşık 4 katı bir ithalatın söz konusu olduğunu belirtti. Kömür üretimi artmasına karşın 5 milyar dolarlık kömür ithalatı yapıldığını da kaydeden Çetinkaya, elektrik üretiminde kullanılan kömürde dışa bağımlılığın halen yüksek seviyede bulunduğuna dikkati çekti.

"ÇEVRECİ MADENCİLİK YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Sürdürülebilir madencilik yapmak için sektör olarak çevreci madencilik yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Çetinkaya, "Bu yönde de kamuyla özel sektör birlikte çalışarak çevreci, sürdürülebilir madencilik yapılması üzerine de çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Orman alanlarının sadece binde 2,5'lik bölümünde madencilik faaliyeti yapılıyor. Orman idaresinin özel bütçesinin yarısından fazlası ise madencilik faaliyetlerinden gelen gelir ile elde ediliyor. Bu bütçe Türkiye ormanlarının korunmasında ve ormancılık ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan bir kaynak oluyor. Madencilik izni alınan orman yerlerinin bir kısmında ise ağaç yok, sadece kaya veya çalı olan yerler var. Dolayısıyla orman alanını da kategoriye ayırmak gerekiyor. Madenciliğin olmazsa olmaz olduğu ve gerekliliği çok açık. Bunun yanında çevreci ve sürdürülebilir madencilik sosyal mutabakatla yapıldığında ve bu bilgiler herkes tarafından bilindiğinde çok daha sıcak bakılacaktır. Bizim madenlerimizi keşfetmemiz, üretime geçirmemiz ve çevreci, sürdürülebilir madenciliği üniversiteler ve kamuyla değerlendirmemiz gerekiyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz
Ticaret Bakanı Pekcan: İş dünyasına destek vermeye kararlıyız
Bakan Turhan: Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı
Doluluk yüzde 100'e ulaştı! Uyarı geldi: Bunu yapmadan yola çıkmayın