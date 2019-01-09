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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.01.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

‘Made in Turkey’i Türkler dışında en çok Japonlar arıyor

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‘Made in Turkey’i Türkler dışında en çok Japonlar arıyor

Dijital pazarlama platformu SEMrush farklı ülkelerde üretime gösterilen ilgiyi mercek altına alan çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Son 3 yılın verilerinin kullanıldığı araştırmanın sonucuna göre ‘Made in Turkey’ ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya dışında Japonya’dan oldu.

TÜRKİYE, otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde dünya devlerine üretimini hız kesmeden sürdürürken, yerli ürünlere gösterilen ilgi ödüllü dijital pazarlama platformu SEMrush’un son araştırmasına damgasını vurdu. Toplam 50 ülkedeki ‘made in X’ kelimelerine küresel olarak gösterilen ilgiyi inceleyen SEMrush’ın sonuçlarına göre, Türkiye Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 17’inci sırada yer aldı. 

Araştırmadaki en dikkat çekici sonuç, “made in Turkey” aramasının Türkiye ve Almanya dışında Japonya’dan gelmesi oldu.  Aralık 2015- Kasım 2018 arasındaki internet aramalarının ortalaması alınarak yapılan araştırmada, Çin aylık 137 bin aramayla ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin ortalaması ise 3 bin 928 olarak gerçekleşti. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye’de ihracatın dinamosu olarak görülen sektörlerin küresel seviyedeki algısının da yüksek olduğunu belirtti.

Zeidan, sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmanın sonuçları bize Türkiye’nin kendi ürünlerine de gösterdiği sadakati ortaya koydu. Made in Turkey ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya’dan olurken, onu Japonya izliyor. Bu da son dönemde Japonların Türk mallarına özel ilgisini gösteriyor. İhracatçıların bu verileri dikkate alarak, potansiyel fırsatları değerlendirebileceğini düşünüyoruz.” Küresel seviyede yapılan internet aramalarının çok önemli pazar istihbaratı sağladığına dikkat çeken Zeidan, “Pazar bilgileri, rekabet analizleri gibi birçok kritik veriyi rapor hizmeti olarak sunabilen SEMrush bu sayede küresel iş dünyasına önemli bir hizmet sunuyor” dedi.

İHRACATIN YILDIZI OTOMOTİV

Türkiye ihracatının zirvesinde aralıksız olarak 12 yıldır otomotiv sektörü yer alıyor. 2017 yılında ihracatın 28,5 milyar doları otomotivden sağlandı. Hazır Giyim ve Tekstil de ihracatta çok önemli yer tutan bir diğer sektör. 1980’lı yıllardan itibaren tekstil ve hazır giyim sektörüne yapılan yatırımlar sonucunda büyümesine devam ediyor. 2014 yılı itibarıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörü dünya genelindeki yüzde 3.4’lük payıyla dünyanın en büyük 8’inci hazır giyim ihracatçısı konumunda. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat bakımından da Çin, Bangladeş ve Almanya’nın ardından 4. sırada yer alıyor. 2017 yılında Türk hazır giyim ve tekstil sektörü toplam 12.5 milyar dolarlık ihracata imza attı.

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