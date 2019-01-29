Macron’dan Abe’ye ‘Ghosn’ sitemi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya’da gelirini düşük göstererek vergi avantajı sağladığı iddiasıyla 19 Kasım’da tutuklanan ve tek kişilik hücrede tutulan Renault-Nissan’ın efsane CEO’su Carlos Ghosn’un tutukluluk süresinin çok uzun ve şartlarının da endişe verici olduğunu söyledi.
Macron, Kahire’de yaptığı açıklamada geçen hafta cuma günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir görüştüklerini ve Ghosn’un tutukluluk şartlarını konuştuklarını kaydetti. Ghosn’nun tutuklanmasının ardından ilk kez sert bir çıkış yapan Macron, Abe’ye, “Ghosn’un tutukluluk süresinin çok uzun ve şartlarının çok zor olduğunu söyledim. Bir Fransız vatandaşının makul şartlar altında olması konusundaki endişelerimi ilettim” dedi. Macron’un, açıklamaları nedeniyle ‘Japonya’nın yargılama sistemine karışıyor olma’ riski ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin devam ettiğini hatırlattı.
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