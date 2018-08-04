Maçlar başladığında Periscope kapanacak
Süper Lig maçları sırasında Periscope’a erişim engeli geldi. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yayın hakları Digitürk’te bulunan Süper Toto Süper Lig maçları süresince Periscope’a erişim yasağı uygulanmasına karar verdi.
İSTANBUL 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, yayın hakları Digitürk’e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere, Periscope’a erişim yasağı uygulanmasına karar verildi. Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter’a ait Periscope’tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı.
Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi.” Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.
MAÇ SONUNA KADAR
Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, yaptığı açıklamada, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulaması Periscope’a erişimin engelleneceğini söyledi. İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig’de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını vurgulayan Kent, şunları kaydetti: “Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından erişime açılacak.”
YÜZ BİNLERCE KİŞİ İZLİYORDU
CANLI yayın uygulaması Periscope’ta maçlar yüz binlerce kişi tarafından izleniyordu. Bunu engellemek için daha önce farklı uygulamalara giden yayıncı kuruluş, Periscope ekipleriyle ortaklaşa çalışarak uygulamadaki hesapları anlık olarak kapatıyordu. Bu sadece Süper Lig maçları için değil aynı zamanda, Avrupa veya hazırlık maçları için de geçerliydi. Periscope’u satın alan Twitter yöneticileriyle iletişime geçen Türkiye’deki yayıncı kuruluşlar, maç saatlerinde bağlantılı olarak çalışıyordu. Bu sayede Periscope üzerinden maç yayını yapan kullanıcıların hesapları 90 dakika içinde kapatılabiliyordu.
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