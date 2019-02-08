Macaristan euroya geçebilir
Macaristan yerel para biriminden ayrılıp AB para birimi olan euroya geçmeyi planlıyor.
Macar Merkez Bankası Müdürü György Matolcsy Pazartesi günü altıncısı düzenlenen Sándor Lámfalussy Konferansında Macaristan’ın önümüzdeki yıllarda Macaristan’ın Euro'yu kabul edeceğini söyledi.
Sinyallerin Macar Hükümetin Avrodaki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını işaret ettiğini, ancak AB'ye katılımda Macaristan'ın ve diğer Doğu Avrupalı üyelerin Avroyu kabul etmek için ilke olarak anlaştıklarını ancak bunun çok uzak göründüğünü belirtti.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, ortak para birimi Avro’nun gelecekteki krizlere dayanacaksa, tamamen olgunluğa ulaşmış olması gerektiğini Avronun yürürlüğe girdiği zaman Avrupa'nın müreffeh zaman geçirdiğini ve başka bir ekonomik kriz düşünülmediğini belirtti.
Ancak Eurozone Bölgesi'nin uygun şekilde kurulmadığını ve AB'nin 2008 mali krizini iyi idare edemediğini savundu. Başbakan, başlıca hatanın Avrupa’nın krize kemer sıkma ile cevap vermesiyle ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.
Buna karşılık, Matolcsy, ABD’li politika yapıcıların hızlı tepki vermesine övgüde bulundu ve bu sayede ekonomik krizin esas olarak 2009’da ABD’de sona erdiğini söyledi.
2008 ekonomik krizinden çıkan ana derslerin; hızlı hareket etme ve merkez bankalarının ve hükümetlerin yakın, stratejik bir ittifak içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
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