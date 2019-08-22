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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Maç yayınında ‘aracı’ sorunu

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Maç yayınında ‘aracı’ sorunu

SÜPER Lig’in ilk hafta heyecanını dışarıda yaşamak isteyen çok sayıda taraftar gittikleri restoran ve kafelerde yayın sorunu ile karşılaştı.

İşletme sahipleri bu yıl yayıncı kuruluş tarafından kendilerinden istenen yayın paketi ücretinin çok yüksek olduğunu belirtti. Yeni sezonda kendilerinden istenilen ücretlerde yüzde 300’ü aşan fiyat artışı ile karşılaştıklarını ileri süren işletmeciler, yayıncı kuruluş ile masaya oturup metrekare bazında daha uygun fiyatlar istiyor. Ancak edilen bilgiye göre burada fiyatları belirleyen yayıncı kuruluşun kendisi değil.

İHALEYE ÇIKIYOR

Yayıncı kuruluşa yakın kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre, her yıl yeni sezon öncesinde tüm Türkiye’de restoran, kafe ve kahvehanelerdeki maç yayınları için bölge bölge ihalelere çıkılıyor. Bu yıl paket içerikleri yayıncı kuruluş tarafından Avrupa maçları da dahil edildi. Yayın hakları ihale edilen firmalara da enflasyon oranına yakın olacak şekilde 14 ila 19 arasında zam yapıldı. İhaleyi alan firmalara ise müşterilere yapılacak fiyat artışının bu düzeyde tutulması istendi. Ancak bu ihaleleri alan aracılar maç yayını yapmak isteyen işletmelerden çok yüksek ücretler isteyince çoğu işletme ile anlaşma sağlanamadı.

MÜŞTERİ AZALDI

Lig ve Avrupa maçlarını müşterilerine yayınlayıp ek gelir sağlayan işletmelerin en büyük sıkıntılarından biri de illegal yayınlar. Bu yayınlar dolayısıyla zaten yıllardır gelen müşterilerinin bir çoğunu kaybettiğini belirten işletme sahipleri, müşteri sayısı azalırken tüm yılı kapsayan maç paketleri için kendilerinden istenilen yüksek fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Özellikle kahvehanelerde bu nedenle müşteri sayısının çok fazla azaldığı ve bu işletmelerin yıllık 70-80 bin liraları aşan paket ücretlerini kabul etmediği öğrenildi. Maç izlemek için kafe ve restoranlara giden çok sayıda müşteri sadece 50 liralık izleme parası ile karşılaştı.

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