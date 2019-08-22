Maç yayınında ‘aracı’ sorunu
SÜPER Lig’in ilk hafta heyecanını dışarıda yaşamak isteyen çok sayıda taraftar gittikleri restoran ve kafelerde yayın sorunu ile karşılaştı.
İşletme sahipleri bu yıl yayıncı kuruluş tarafından kendilerinden istenen yayın paketi ücretinin çok yüksek olduğunu belirtti. Yeni sezonda kendilerinden istenilen ücretlerde yüzde 300’ü aşan fiyat artışı ile karşılaştıklarını ileri süren işletmeciler, yayıncı kuruluş ile masaya oturup metrekare bazında daha uygun fiyatlar istiyor. Ancak edilen bilgiye göre burada fiyatları belirleyen yayıncı kuruluşun kendisi değil.
İHALEYE ÇIKIYOR
Yayıncı kuruluşa yakın kaynaklardan öğrendiğimiz bilgilere göre, her yıl yeni sezon öncesinde tüm Türkiye’de restoran, kafe ve kahvehanelerdeki maç yayınları için bölge bölge ihalelere çıkılıyor. Bu yıl paket içerikleri yayıncı kuruluş tarafından Avrupa maçları da dahil edildi. Yayın hakları ihale edilen firmalara da enflasyon oranına yakın olacak şekilde 14 ila 19 arasında zam yapıldı. İhaleyi alan firmalara ise müşterilere yapılacak fiyat artışının bu düzeyde tutulması istendi. Ancak bu ihaleleri alan aracılar maç yayını yapmak isteyen işletmelerden çok yüksek ücretler isteyince çoğu işletme ile anlaşma sağlanamadı.
MÜŞTERİ AZALDI
Lig ve Avrupa maçlarını müşterilerine yayınlayıp ek gelir sağlayan işletmelerin en büyük sıkıntılarından biri de illegal yayınlar. Bu yayınlar dolayısıyla zaten yıllardır gelen müşterilerinin bir çoğunu kaybettiğini belirten işletme sahipleri, müşteri sayısı azalırken tüm yılı kapsayan maç paketleri için kendilerinden istenilen yüksek fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Özellikle kahvehanelerde bu nedenle müşteri sayısının çok fazla azaldığı ve bu işletmelerin yıllık 70-80 bin liraları aşan paket ücretlerini kabul etmediği öğrenildi. Maç izlemek için kafe ve restoranlara giden çok sayıda müşteri sadece 50 liralık izleme parası ile karşılaştı.
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