Maaşlarda yeni dönem... İnternet üzerinden yapılabilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMaaşlarda yeni dönem... İnternet üzerinden yapılabilecek
GeriEkonomi Maaşlarda yeni dönem... İnternet üzerinden yapılabilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Maaşlarda yeni dönem... İnternet üzerinden yapılabilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maaşlarda yeni dönem... İnternet üzerinden yapılabilecek

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, 3-5 yıl içerisinde emekli maaşlarının tamamen internet üzerinden bağlanabileceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, “3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-devlet üzerinden 'emekli aylığımı bağla' butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz” dedi.

1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya’da çalışan Türk vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahip durumdalar. Bu kapsamda, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde ikamet eden vatandaşlara 22-24 Ekim tarihleri arasında SGK Adana İl Müdürlüğü’nde Türkiye - Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

TÜRK VE ALMAN UZMANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME

SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, danışma hizmetlerinin ücretsiz verileceğini belirterek, “Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılmasıyla gerçekleştirilecektir. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin randevu almaları ve yanlarında mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası ile Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

15 GÜN İÇERİSİNDE EMEKLİ MAAŞI

Öte yandan, emeklilik bağlanma sürelerine de değinen Canbolat, bir emekli maaşının ortalama 15 gün içerisinde bağlandığına dikkat çekerek, “SGK ve Bağ-Kur aylıkları olarak değerlendirince SKG’yı 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur’u ise 12 ila 17 gün arasında bağlıyoruz. Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz kendiniz emeklik başvurusunu sistemden yaptığınız zaman e-Devlet üzerinden ‘Emekli Aylığımı Bağla’ butonuyla bağlayabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda. Bir şahsın tamamen isim, sicil numaraları, bordroları doğruysa aylık bağlama süresi memura gelince en fazla 30 dakika. Bu konuda bizim sorunumuz başka illerdeki hatalı hizmetler oluyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle