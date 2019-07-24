Maaşlar bayram öncesi verilecek mi? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
Bayram öncesi maaşlar verilecek mi sorusu, son günlerde bayram alışverişi için planlamalarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Kurban Bayramı öncesine maaşlar yatacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, maaşlar bayram öncesi verilecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Maaşlar bayramdan önce yatacak mı sorusu, çalışanların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Maaşların yattığı gün olan 15 Ağustos tarihinin bayram sonrasına denk geliyor olması dolayısıyla hesaplara bayram öncesinde paranın yatıp yatmayacağını merak eden birçok kişi, internet üzerinde sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, maaşlar bayram öncesinde yatacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİNDE YATACAK MI?
Maaşların normal süreçte yatacağı tarih olan 15 Ağustos tarihinin Kurban Bayramının sonrasına denk geliyor olması dolayısıyla maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
MEMUR-SEN ZAM TALEBİNİ YAPTI
Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.
Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.
Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'na geçti.
5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.
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