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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
01.05.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

7500 TL maaşı duyan yüzlerce kişi sıraya girdi!

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7500 TL maaşı duyan yüzlerce kişi sıraya girdi!

Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımında büyük talep patlaması yaşandı. En düşük maaşın 7500 TL olduğu iş için İstanbul’daki bir otelde yapılan alım etkinliği binlerce başvuranla doldu taştı.

Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımını duyurulması sonrası İstanbul dışından da çok sayıda mülakata gelen oldu. Başvuranların yoğun talebi nedeniyle otelin bir salonu mülakata girecek olan başvuranlara ayrıldı. Birçok kişi de kendilerine sıra gelmeyeceği düşüncesiyle otelden üzüntülü ayrıldı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul’da bir otel pazar günü Katar’da çalışmak isteyenlerin başvuru izdihamına sahne oldu. Katar Havayolları’nın kabin personeli alımı için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Körfez’in astronomik maaşlar veren Doha merkezli havayolunda kabin görevlisi olmak için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren Florya’daki bir otelde yapılan işe alım etkinliği için sıraya girdi. Geçtiğimiz hafta işe alım yapılacağının haber yapılması sonrası otel başvuranla dolup taştı. Gün boyu otele akın akın gelişler yaşandı. İstanbul dışından da başvuru için çok sayıda gelen oldu.

BİR SALON ONLARA AYRILDI

Yoğun başvurulardan dolayı otelin bir salonu mülakata girecek olanlara ayrıldı. Birçok kişi kendilerine sıra gelemeyeceği düşüncesiyle de otelden ayrılmak zorunda kaldı. Salonda bekleyenler görevliler tarafından sırayla gruplar halinde mülakat sırasına alındı.Uzun süre bekleyip mülakata girenler kendilerini şanslı hissederken sonuçların bir gün sonra kendilerine söyleneceğini maaşlarla ilgili bir bilgi verilmediğini belirttiler.Türkiye'de havayolu şirketlerinde uçan kabin görevlilerinden de başvuralara ilgi gösterenler oldu.

İYİ İNGİLİZCE KONUŞMA VE YAZMA ŞARTI ARANDI

Başvuruda bulunanların minimum 21 yaşında, en az lise mezunu ve akıcı İngilizce yazıp konuşma şartı arandı.Kabul edilenlerin 6 aylık deneme süresi sonunda Katar Havayolları'nda vergisiz (1500 euro)7 bin 500 TL’yi geçen maaşlarla çalışma şansı yakalayacağı öğrenildi.Uçuş saati artıkça personelin maaşı da yükselecek.

EŞYALI DAİRE DE TAHSİS EDECEKLER

Başvurusu kabul edilenler Doha’da yaşayacak. Geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda personelin maaşı 15 bin lirayı da geçecek. Katar Havayolları başvurularda uçuş tazminatı, konaklama, harcırahlar ve görev için ulaşımında olduğu bir dizi paket sunduğu öğrenildi. Katar başvurusu kabul edilenlere Doha’da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

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