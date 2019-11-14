M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,36 artarak 2 trilyon 447,4 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 8 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,36 artışla 2 trilyon 447 milyar 361 milyon 174 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 1 Kasım'da 2 trilyon 438 milyar 571 milyon 38 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,05 azalarak 209 milyar 215 milyon 690 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,01 artışla 307 milyar 510 milyon 476 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,78 artarak 874 milyar 659 milyon 517 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,18 yükselerek 798 milyar 757 milyon 326 bin lira oldu.
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