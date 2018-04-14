LUX Bodrum’a ikinci ödül
BODRUM’da LUX Resort & Residences olarak MYC İnşaat yatırımı ve işletmesi ile hayata geçen ve 1 Mayıs’ta yeni sezona başlayacak olan LUX Bodrum Resort & Residences, World Luxury Hotel Awards’da, ‘Doğu Avrupa’nın En iyi Lüks Plaj Oteli’ seçildi.
Otel misafirlerinin oyları ile belirlenen ödüllerde, otel pek çok uluslararası otel zincirini geride bıraktı. MYC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, “LUX Bodrum henüz birinci yılını dahi doldurmadan iki çok önemli uluslararası ödüle layık görüldü. Bu ödüller, Türk turizm sektörünün başarısıdır” dedi. Yeni sezonda oteli bir sağlık oteli olarak da konumlayacaklarını kaydeden Akdoğan, “Grubumuz bünyesinde olan estethica hastanelerinde başlattığımız ‘Geleneksel Tıp’ uygulamasını otele de taşıyacağız. Kupa, hacamat, bitkisel deva gibi geleneksel tıp yöntemlerini bir sağlık paketi olarak misafirlere sunacağız” dedi. Otel, Milano’daki A’Design Awards’ta da gümüş ödülü kazanmıştı.
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