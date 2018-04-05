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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor

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Lüksün bilinen ismi 'Hermes' İstanbul'a geliyor

Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermès’in sahiplerinden Xavier Hermes bugün İstanbul'a geldi. Kentsel yenileme çalışmalarını yerinde gören Hermès, yatırım fırsatlarını da inceledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Xavier Hermès'e Beyoğlu’nun önemini, kentsel dönüşüm projelerinde gelinen noktayı ve belediyenin etkinliklerini anlattı.

Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermès’in sahiplerinden Xavier Hermes, Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Taksim 360 projesini ziyaret ederek Beyoğlu’nda yatırım fırsatlarını inceledi. Lüks tüketimin dünyadaki önemli markalarından Hermes'in İstanbul'da halen İstinyePark ve Nişantaşı mağazları bulunuyor.

Turistik ziyaret amaçlı İstanbul’a geldiği öğrenilen Hermes ve beraberindeki heyet, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Lüksün bilinen ismi Hermes İstanbula geliyor

Hermes International Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Hermes, buradaki konuşmasında, projenin büyük gayret gösterilmiş, etkileyici bir proje olduğunu belirterek, çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Beyoğlu'na yatırım için Hermes markasının gelip gelmeyeceği sorulan Hermes, "Hermes olarak dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye de ilgi duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız, fırsatları değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

Hermes, şirket olarak gelecek dönemde Türkiye'yi daha iyi tanımak için gayret göstereceklerini, yeni yatırımlar için uğraşacaklarını belirtti.

İstanbul'u çok sevdiğini ifade eden Hermes, "Burada (Taksim 360) bir dairem olsun isterim" ifadesini kullandı.

Lüksün bilinen ismi Hermes İstanbula geliyor

"DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLECEK BİR PROJE"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da projenin yapıldığı bölgenin 120 yıl önce inşa edildiğini anımsatarak, eski binaların ruhunu koruyarak dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul’un bu tür projelerle daha çok turist çekeceğini dile getiren Demircan, Beyoğlu’daki otellerin 50 bin yatak kapasitesi bulunduğu bildirerek, bu kapasitenin her gün yüzde 80'inin dolduğunu kaydetti.

Demircan, çeşitli aktivitelerle turistleri ortalama dört gün Beyoğlu’nda tutmayı başardıklarını belirterek, bu projeden beklentilerinin bu anlamda çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Bölgenin turistlerin uğrak noktası olacağını savunan Demircan, dünyaca ünlü markalarında yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.

Projenin son durumuna ilişkin bilgiler de veren Demircan, şunları kaydetti:

"Zor ve zahmetli bir proje. Tahminimizden çok daha uzun sürdü. Restorasyon, hukuki ve planlama süreçleri baya zaman aldı. Birkaç ay içinde burada yaşam başlayacak. Proje bittiğinde bütün dünyada parmakla gösterilecek özel bir kentsel dönüşüm ve tarihi mekan projesi olacak. Yurt dışındaki ve yurt içindeki bazı fuarlara katılıyoruz. Bu proje çok ilgi çekiyor. Süreç içerisinde birçok kişi gelerek bizimle görüşüyor, projeyi yerinde görüyor."

Heyette İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier, Türkiye'nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ve Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız da yer aldı.

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