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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
02.05.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Lüks sitede hırsızlık şoku! Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Lüks sitede hırsızlık şoku! Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı!

İstanbul Etiler’de, milyon dolarlık dairelerin bulunduğu lüks sitede hırsızlık şoku yaşanıyor. ABD'li ünlü oyuncu Ben Affleck’in, pahalı olduğu gerekçesiyle satın almadığı 150 bin Euro’luk özel el üretimi halı çalındı. Kapalıçarşı’da dükkânı bulunan halı sahibi polise başvurdu. Çalınan Hereke halısının 8 yılda özel olarak üretildiği belirtildi.

Müşterileri arasında, ABD’li birçok senatörün yanı sıra Hollywood yıldızlarının de olduğu Hakan Evin, evinde sakladığı özel üretim halının çalınması nedeni ile polise başvurdu. 29 Nisan’da polise başvuran Evin ifadesinde, ayrıntılı bilgiye yer verdi.

YATAK ODASINDA SAKLIYORDUM

İstanbul Kapalıçarşı’da ve ABD’de halı satış mağazaları bulunan Evin, geçen şubat ayında Türkiye’ye döndü. Etiler’de lüks bir siteye taşınan Evin, özel üretim halıya zarar gelmemesi için, sarararak misafir yatak odasına koydu. Evin, iki hafta kadar sonra halıyı işyerine götürmek isterken yerinde olmadığını fark etti. Eşi G. ile birlikte saatlerce evde halıyı arayan Evin, halıyı bulamadı.

Hem Türkiye’de hem ABD’de bulunduğu süreçte evde özel olarak koruduğu halının çalınması olayında site yönetiminin de sorumlu olduğunu öne süren Evin, iki kişi hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.


Lüks sitede hırsızlık şoku Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı

Özel üretim Hereke halısının 8 yılda üretildiği belirtildi.

TEKRAR İŞE ALINMIŞ

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Hakan Evin “Hırsızlık şüphelisi olarak tutanak tutulan kişi, eşyaları geri getirdikten sonra tekrar işe alınmış. Bu durum şüphe verici… Konunun, hem adli birimlere hem site sakinlerine bildirilmesi gerekirken bu da yapılmadı. Site yöneticisi, konuyu bilmesine karşın bir kez bile aramadı. Bu halı, parasal değerinden çok benim için manevi olarak çok kıymetliydi. Başına bir şey gelmesin diye özel olarak koruyordum. Resmen çocuğum kaybolmuş gibi…Bu halıyı 2006 yılında aldım. 30 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. Elimden onbinlerce halı geldi ancak böylesini hiç görmedim. Sanıyorum ki bu halının bir eşi daha bulunamaz.”

Lüks sitede hırsızlık şoku Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı

Ben Affleck, Hakan Evin'e ait mağazada 220 bin dolara 7 halı satın almıştı.

SORUMLULUK YÖNETİMDE DEĞİL

Site yönetiminden bir kişi ise olay ile ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığını kaydetti. Aynı kişi, konunun polise bildirildiğini kaydederek Hakan Evin’e ise ayrıntılı bir bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

8 YILDA ÜRETİLDİ

Kayıp halı 1980’li yıllarda Hereke’de üretildi. Bursa ipeği kullanılarak üretilen halıyı, sektörün duayen isimlerinden Ali Avcu’nun ürettirdiği öğrenildi. 8 yılda üretildiği öğrenilen halının metrekaresinde 4.840.000 düğüm bulunuyor. Bir çok ünlü ismin müşteri olarak baktığı halıyı oyuncu Ben Affleck de satın almak istemişti. Ancak 150 bin Euro’luk fiyatı yüksek bulan Affleck, Hakan Evin’in mağazasından 7 halıyı 220 bin dolara satın almıştı.

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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