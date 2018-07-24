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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-Aziz ÖZEN- ÖZEL HABER
24.07.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti

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İstanbul Anadolu Bölgesinde, Caddebostan, Kalamış ve Bostancı gibi lüks semtlerde son günlerde ‘maskeli çete’ şoku yaşanıyor. Lüks otomobil ve marka giysiler giyen hırsızlık çetesi, girdiği evlerde bulunan kasaları çalarak sırra kadem basıyor. Semt sakinleri, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeni ile endişeli bekleyiş içinde. Son olay ise 17 Temmuz akşamı yaşandı. Kırmızı eldivenli maskeli hırsızlar girdikleri evde, ziynet eşyası ve para bulunan bir kasayı alıp götürdü.

BÖLGEDE ‘maskeli hırsızlık çetesi’ olarak anılan ekibin hedefinde lüks semtlerdeki evler bulunuyor. Hırsızların girdiği evler güvenlikli siteler. Önceden bilgi sahibi oldukları düşünülen hırsızların hedefinde ise evlerde bulunan, içinde ziynet eşyası ve para bulunan kasalar…

Son olay 17 Temmuz akşamı saat 21:00 sıralarında yaşandı. Olayın yaşandığı daire Fener Kalamış Caddesi Sarı Lale Sokakta bulunan M. Apartmanı… Kamera kayıtlarına göre saat 21:00 sıralarında camlarında siyah film bulunan lüks bir otomobil, sokakta birkaç tur attıktan sonra binanın bariyerlerine yakın bir noktada duruyor. Araçtan üç kişi iniyor. Üzerlerinde kot pantolon, spor ayakkabı bulunan kişiler maskeli ve ellerinde eldiven bulunuyor.

Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti


ÖNCE AYDINLATMAYI SÖKTÜLER
Saat 21:05’te biri sırt çantalı üç maskeli hırsız yürüyerek apartmanın giriş kapısına geldi. Söz konusu kişilerden biri telefon veya telsizle konuşuyor, diğer ikisi binanın dış kapısını açmaya çalışıyor. Bina kapısını açan hırsızlar, bina içinde kısa süre konuştuktan sonra harekete geçiyor. Merdivenle binanın 11’inci katına çıkan hırsızlar Özpınar Ailesi’nin dairesine giriyor.

Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti

KASAYI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER
Hırsızlar, daireye girmeden önce kattaki sensörlü aydınlatmaları söküyor. Dairenin çelik kapısına 3 yerden müdahale eden hırsızlar, eve girmeyi başarıyor. O anda evde kimse yok. Ev sahiplerinin yanı sıra hizmetliler de evde değil. Eve giren hırsızların ilk yöneldiği nokta, evdeki kasa oluyor. İçinde bir miktar para ve çok sayıda ziynet eşyası bulunan kasa, monte edildiği yerden sökülerek çıkarılıyor.
Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti


ASANSÖRLE İNİP KAÇTILAR
Hırsızlar, kasanın yanı sıra evde bulunan parfüm gibi bir takım eşyaları da alıyor. Dairedeki işleri 1 saatten fazla süren hırsızlar, kamere kaydına göre saat 22:12 gibi, binanın asansörünü kullanarak zemin kata iniyor. Hırsızlar bina dışına çıktığında, beyaz renkli lüks araçları dışarıda bekliyor.

Hırsızlar sokağa doğru yürüdüklerinde kendilerini bekleyen otomobil yanaşıyor. Çaldıkları kasayı bagaja yerleştiren üç hırsız otomobile binerek sırra kadem basıyor.

Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti

DEHŞETİ YAŞADIK
Anne-babasına ait daire soyulan M. Özpınar (38) “Yaşadığımız tam anlamı ile dehşet verici. Evdeki değerli bir çok şey alınıp götürülmüş. Normalde evde anne-babamın yanı sıra hizmetliler de bulunuyor. Ancak, başka yerden bir haber almış olmalılar ki, o sırada evde kimsenin olmadığını biliyorlar. Olayın yaşandığı akşam ben de eve gidiyordum. Ancak daha sonra, ihtiyaç kalmadığı için geri döndüm. Ben eve gitseydim belki de hırsızlarla karşı karşıya gelmiş olacaktım. Polise başvurduk ancak şimdiye dek kayda değer bir gelişme olmadı. Bir ay önce de yakınımızdaki D. Apartmanı’nda hırsızlık oldu. Orada da bir daireyi soydular. Evdeki değerli hemen her şey 3 valize konularak çalındı. Aynı kişiler aynı araçla birçok hırsızlık olayına karışmış. Bostancı, Caddebostan ve Kalamış’ta yoğunlaşmış görünüyorlar.

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