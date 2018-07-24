Lüks semtlerde kırmızı eldivenli maskeli hırsızlık çetesi dehşeti

BÖLGEDE ‘maskeli hırsızlık çetesi’ olarak anılan ekibin hedefinde lüks semtlerdeki evler bulunuyor. Hırsızların girdiği evler güvenlikli siteler. Önceden bilgi sahibi oldukları düşünülen hırsızların hedefinde ise evlerde bulunan, içinde ziynet eşyası ve para bulunan kasalar…

Son olay 17 Temmuz akşamı saat 21:00 sıralarında yaşandı. Olayın yaşandığı daire Fener Kalamış Caddesi Sarı Lale Sokakta bulunan M. Apartmanı… Kamera kayıtlarına göre saat 21:00 sıralarında camlarında siyah film bulunan lüks bir otomobil, sokakta birkaç tur attıktan sonra binanın bariyerlerine yakın bir noktada duruyor. Araçtan üç kişi iniyor. Üzerlerinde kot pantolon, spor ayakkabı bulunan kişiler maskeli ve ellerinde eldiven bulunuyor.







ÖNCE AYDINLATMAYI SÖKTÜLER

Saat 21:05’te biri sırt çantalı üç maskeli hırsız yürüyerek apartmanın giriş kapısına geldi. Söz konusu kişilerden biri telefon veya telsizle konuşuyor, diğer ikisi binanın dış kapısını açmaya çalışıyor. Bina kapısını açan hırsızlar, bina içinde kısa süre konuştuktan sonra harekete geçiyor. Merdivenle binanın 11’inci katına çıkan hırsızlar Özpınar Ailesi’nin dairesine giriyor.



KASAYI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

Hırsızlar, daireye girmeden önce kattaki sensörlü aydınlatmaları söküyor. Dairenin çelik kapısına 3 yerden müdahale eden hırsızlar, eve girmeyi başarıyor. O anda evde kimse yok. Ev sahiplerinin yanı sıra hizmetliler de evde değil. Eve giren hırsızların ilk yöneldiği nokta, evdeki kasa oluyor. İçinde bir miktar para ve çok sayıda ziynet eşyası bulunan kasa, monte edildiği yerden sökülerek çıkarılıyor.





ASANSÖRLE İNİP KAÇTILAR

Hırsızlar, kasanın yanı sıra evde bulunan parfüm gibi bir takım eşyaları da alıyor. Dairedeki işleri 1 saatten fazla süren hırsızlar, kamere kaydına göre saat 22:12 gibi, binanın asansörünü kullanarak zemin kata iniyor. Hırsızlar bina dışına çıktığında, beyaz renkli lüks araçları dışarıda bekliyor.

Hırsızlar sokağa doğru yürüdüklerinde kendilerini bekleyen otomobil yanaşıyor. Çaldıkları kasayı bagaja yerleştiren üç hırsız otomobile binerek sırra kadem basıyor.



DEHŞETİ YAŞADIK

Anne-babasına ait daire soyulan M. Özpınar (38) “Yaşadığımız tam anlamı ile dehşet verici. Evdeki değerli bir çok şey alınıp götürülmüş. Normalde evde anne-babamın yanı sıra hizmetliler de bulunuyor. Ancak, başka yerden bir haber almış olmalılar ki, o sırada evde kimsenin olmadığını biliyorlar. Olayın yaşandığı akşam ben de eve gidiyordum. Ancak daha sonra, ihtiyaç kalmadığı için geri döndüm. Ben eve gitseydim belki de hırsızlarla karşı karşıya gelmiş olacaktım. Polise başvurduk ancak şimdiye dek kayda değer bir gelişme olmadı. Bir ay önce de yakınımızdaki D. Apartmanı’nda hırsızlık oldu. Orada da bir daireyi soydular. Evdeki değerli hemen her şey 3 valize konularak çalındı. Aynı kişiler aynı araçla birçok hırsızlık olayına karışmış. Bostancı, Caddebostan ve Kalamış’ta yoğunlaşmış görünüyorlar.