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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
07.07.2019 - 11:23, Son GÃ¼ncelleme:

Lüks otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± düÅŸtü

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Lüks otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± düÅŸtü

LÃ¼ks ve ultra lÃ¼ks otomobil pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ SÃ¶z konusu dÃ¶nemde lÃ¼ks otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±, yÃ¼zde 58,9 azalarak 3 bin 346'ya geriledi.

LÃ¼ks ve ultra lÃ¼ks otomobil pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

AA muhabirinin Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi'nden (ODD) derlediÄŸiÂ verilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilkÂ yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018'in ilk yarÄ±sÄ±nda pazarda 353 bin 348 adetlik satÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Verilere gÃ¶re, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 43,31 azalarak 156 bin 378â€™e geriledi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 275 bin 870 otomobil satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–TV ve KDV indirimine karÅŸÄ±n otomotiv satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki azalÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekerken, lÃ¼ks (E) ve ultra lÃ¼ks (F) segmentlerindeki satÄ±ÅŸlarda da yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda gerileme yaÅŸandÄ±.Â 

E segmentinde en fazla Mercedes-Benz E satÄ±ldÄ±Â 

GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 8 bin 144 lÃ¼ks otomobil satÄ±lÄ±rken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 3 bin 346 adet satÄ±ÅŸ oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde E segmentinde yÃ¼zde 58,9 azalÄ±ÅŸ kaydedildi.

E segmentinde 774 adetle en fazla Mercedes-Benz E satÄ±ldÄ±. SÄ±ralamada BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.Â 

Volvo S90 (168 adet), Volvo XC60 (135), Land Rover Range Rover Velar (119), Porche Macan (117), Audi Q5 (104), Mercedes-Benz GLC (74), Land Rover
Discovery (68) ve BMW X3 de (40) bu segmentte en Ã§ok satÄ±lan otomobiller arasÄ±nda yer aldÄ±.Â 

LÃ¼ks otomobil pazarÄ±nda Lexus RC, Mercedez-Benz E Estate, Toyota Proace Verso ve Toyota V90 Cross Country bir adet satÄ±lan modeller oldu.

ULTRA LÃœKS PAZARI YÃœZDE 40,6 DARALDIÂ 

Bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re ultra lÃ¼ks (F) segmentte de yÃ¼zde 40,6 azalÄ±ÅŸla bin 33 otomobil satÄ±ldÄ±.

F segmentinde en Ã§ok Volvo XC90 (269 adet) satÄ±lÄ±rken, bu modeli 155 adetle BMW X5, 97 adetle Audi Q7 ve 80 adetle de Land Rover Range Rover Sport takip etti.Â 
Mercedes-Benz G (74 adet), Mercedes-Benz S (36) ve Jeep Grand Cherokee (22), F segmentinde en fazla satÄ±lan diÄŸer modeller oldu.Â 

SADECE BÄ°R ADET SATILANLAR

Ultra lÃ¼ks pazarda sadece birer adet satÄ±lan modeller, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, BMW i, Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar XJ LWB, Lamborghini Aventador ve Mercedes-Benz GLS olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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