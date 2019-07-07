Lüks otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± düÅŸtü
LÃ¼ks ve ultra lÃ¼ks otomobil pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ SÃ¶z konusu dÃ¶nemde lÃ¼ks otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±, yÃ¼zde 58,9 azalarak 3 bin 346'ya geriledi.
LÃ¼ks ve ultra lÃ¼ks otomobil pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.
AA muhabirinin Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi'nden (ODD) derlediÄŸiÂ verilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam pazarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ilkÂ yarÄ±sÄ±nda 2018'in aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018'in ilk yarÄ±sÄ±nda pazarda 353 bin 348 adetlik satÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Verilere gÃ¶re, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 43,31 azalarak 156 bin 378â€™e geriledi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 275 bin 870 otomobil satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–TV ve KDV indirimine karÅŸÄ±n otomotiv satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki azalÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekerken, lÃ¼ks (E) ve ultra lÃ¼ks (F) segmentlerindeki satÄ±ÅŸlarda da yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda gerileme yaÅŸandÄ±.Â
E segmentinde en fazla Mercedes-Benz E satÄ±ldÄ±Â
GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 8 bin 144 lÃ¼ks otomobil satÄ±lÄ±rken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 3 bin 346 adet satÄ±ÅŸ oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde E segmentinde yÃ¼zde 58,9 azalÄ±ÅŸ kaydedildi.
E segmentinde 774 adetle en fazla Mercedes-Benz E satÄ±ldÄ±. SÄ±ralamada BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.Â
Volvo S90 (168 adet), Volvo XC60 (135), Land Rover Range Rover Velar (119), Porche Macan (117), Audi Q5 (104), Mercedes-Benz GLC (74), Land Rover
Discovery (68) ve BMW X3 de (40) bu segmentte en Ã§ok satÄ±lan otomobiller arasÄ±nda yer aldÄ±.Â
LÃ¼ks otomobil pazarÄ±nda Lexus RC, Mercedez-Benz E Estate, Toyota Proace Verso ve Toyota V90 Cross Country bir adet satÄ±lan modeller oldu.
ULTRA LÃœKS PAZARI YÃœZDE 40,6 DARALDIÂ
Bu yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re ultra lÃ¼ks (F) segmentte de yÃ¼zde 40,6 azalÄ±ÅŸla bin 33 otomobil satÄ±ldÄ±.
F segmentinde en Ã§ok Volvo XC90 (269 adet) satÄ±lÄ±rken, bu modeli 155 adetle BMW X5, 97 adetle Audi Q7 ve 80 adetle de Land Rover Range Rover Sport takip etti.Â
Mercedes-Benz G (74 adet), Mercedes-Benz S (36) ve Jeep Grand Cherokee (22), F segmentinde en fazla satÄ±lan diÄŸer modeller oldu.Â
SADECE BÄ°R ADET SATILANLAR
Ultra lÃ¼ks pazarda sadece birer adet satÄ±lan modeller, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, BMW i, Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar XJ LWB, Lamborghini Aventador ve Mercedes-Benz GLS olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
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