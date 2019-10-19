Lüks konuta ek vergi

Uzun süredir çalışmaları devam eden vergi reform paketi, emlak sektörü için de önemli düzenlemeler içeriyor. Pakette bir değişiklik yapılmazsa “değerli konut vergisi” de yer alacak. Buna göre vergi sisteminde adaleti sağlamak için, 5 milyon TL’den değerli konutlar için, emlak vergisinin dışında yüzde 1 ek vergi daha konulması planlanıyor. Bu rakamın altındaki konutlar içinse herhangi bir ilave vergi söz konusu olmayacak. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında da anlatılan paketin çalışmaları devam ediyor.

ÖNCE DEĞER BELİRLENECEK

Edinilen bilgilere göre, 5 milyon liranın altındaki mesken nitelikli taşınmazların, değerli konut vergisinden istisna olması hedefleniyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, uygulama yasalaşırsa değerli konut vergisi kapsamına giren konutları ilan edecek. Ayrıca mükelleflere de konutlarıyla ilgili durum aktarılacak. Taşınmazın değerinin belirlenmesinin ardından, mükelleflere itiraz hakkı da tanınacak. İtiraz olmazsa da, taşınmazın değeri kesinleşecek. Vergi ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Bu vergi bütçeye gelecek.

YÜKSEK GELİRDEN YÜKSEK VERGİ

Paketle, gelir vergisi tarifesi değişeceği daha önce basına yansımıştı. Şu anda yüzde 15, 20, 27 ve 35 olan oranlara, paketle birlikte 39, 43 ve 45 de eklenmesi planlanıyor. 500 bin liradan 750 bin liraya kadar yüzde 39, 1 milyon liraya kadar yüzde 43 ve 1 milyon lira üstü de yüzde 45 üzerinden gelir vergisi ödenecek.

ÇOK KAZANAN SPORCUYA VERGİ

Hazırlanan pakette üst ligdeki sporcular için ödenen stopaj da 5 puan artırılıyor. Sporcular 2023 yılına kadar stopaj yoluyla vergilendirmeye devam edecek. Ancak üst ligdekiler için stopaj yüzde 15’den yüzde 20’ye çıkarılacak.

KURUMLAR VERGİSİ % 18’E İNİYOR

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Kurumlar Vergisi de yüzde 18’e indirilecek. Şu anda kurumlar vergisi oranı yüzde 20. Ancak geçici olarak üç yıllığına yüzde 22’ye çıkarıldı. Bir değişiklik yapılmaması halinde, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden yüzde 22 oranında vergi alınmaya devam edilecek. 2020 yılı kazançları içinse, oran yüzde 20 olarak uygulanacak.

RANT VERGİSİ TARTIŞILIYOR

DEĞERLİ konuta vergi, rant vergisi olarak yıllardır Türkiye’de tartışılıyor. Tüketicilerin birikimlerini daha üretici alanlara yönlendirmelerini ve rant değişimlerinden kamunun da pay almasını amaçlayan rant vergisi için, daha önce de bazı düzenlemeler gündeme gelmişti. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yoğunluk artışı, bina yüksekliği, ya da kat adedindeki artışa ek olarak, kullanım amaçlarındaki değişikliklere yönelik uygulamalarda, imar plan değişikliği neticesinde değerinde artış olan konut ve arsalarda rant vergisi uygulanması için bir taslak da hazırlanmıştı. Düzenleme bu haliyle kabul görür ve meclisten geçerse, rant vergisi konusunda bugüne kadar atılmış olan en önemli adım olacak.

ZAMANLAMASINA KARAR VERİLECEK

PAKETİN TBMM’de ne zaman gündeme geleceğine ise, Meclis’teki bütçe takvimi dikkate alınarak karar verilecek. Normal koşullarda 30 Ekim tarihi itibariyle, 2020 yılı bütçesi yapılacak sunumla başlayacak ve akabinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların bütçe sunumu süreci olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunuşların bitmesinin ardından da genel kurul süreci başlayacak. Bütçenin genel kurul süreci de aralık ayı içinde tamamlanacak. Ancak eğer vergi paketinin bütçeden önce gündeme alınması söz konusu olursa, Meclis’teki bütçe maratonu da bir hafta gecikmeyle başlayacak. Ancak bu konuda kesin kararın verilmediği ve önümüzdeki günlerde alınacak karara göre, meclisteki görüşme trafiğinin de netleşeceği vurgulanıyor.