Lufthansa, Tahran seferlerine bugün tekrar başlayacak

Şirketten yapılan açıklamada, Tahran Havalimanı'nın açık olduğu ve herhangi bir güvenlik kısıtlamasının olmadığı vurgulanarak, günlük yapılan Frankfurt-Tahran uçuşlarına bugün tekrar başlanacağı belirtildi.



Açıklamada, Lufthansa Group'a bağlı havayolu şirketlerinin İran ve Irak hava sahasını kullanmaya devam edeceği de kaydedildi.



Lufthansa, bugün yaptığı önceki açıklamasında, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahlarının talep üzerine "tedbiren" değiştirilerek, Frankfurt-Tahran uçuşunun iptal edildiğini bildirmişti.



Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.