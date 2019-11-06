Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti
GeriEkonomi Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.11.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

Şirket, UFO sendikasının yarın ve cuma günkü iş bırakma çağrısı nedeniyle iptal edilecek uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının yarın ve cuma günkü iş bırakma çağrısı nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edileceğini ve bu uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, UFO sendikasının yarın ve cuma günkü grevinden şirketin uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Lufthansa'da çalışan kabin personelinin grevinden dolayı yarın ve cuma günü için planlanan 6 bin uçuştan bin 300'ünün iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece iptal edilen bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek." denildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in etkilenmeyeceği, yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği bildirildi.

UF0, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı Almanya'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurmuştu. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor. Grevin yasal olmadığını ileri süren Lufthansa'nın grevi durdurmak amacıyla Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise reddedilmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle