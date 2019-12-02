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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Lübnan'dan para çıkışı sürüyor

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Lübnan'dan para çıkışı sürüyor

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş, eylül ayından bu yana ülkedeki bankalardan yaklaşık 4 milyar dolar çekildiğini söyledi.

Lübnan El-Cedid televizyonuna yaptığı açıklamada Battiş, ekonomideki belirsizlik ve ulusal para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle mevduat sahiplerinin endişe yaşadığını belirtti.

Battiş, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salameh'den aldığı bilgiye göre, halkın "eylül ayından bu yana banka hesaplarından yaklaşık 4 milyar dolar çektiğini" aktardı.

Ülkede 1 ABD doları Merkez Bankası'nda 1507 Lübnan lirasıyken, karaborsada ise 2 bin 200 Lübnan lirasına kadar çıkabiliyor.
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayıs ayında yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

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