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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

LPG lisans yönetmeliğinde değişiklik

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LPG lisans yönetmeliğinde değişiklik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) lisansı alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı veya lisans sureti çıkartma bedellerinin başvuruyla birlikte peşin olarak ödenmesi gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki "tehlikeli eylem" tanımı, piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali şeklinde değiştirildi.

Lisans başvurusu sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin EPDK evrak sistemine giriş tarihini izleyen 10 iş günü içinde tamamlanacak.

Başvuruların mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu ayrılıkların 10 iş günü içinde giderilmesi gerekecek, giderilmediği durumlarda başvurular geçersiz sayılacak.

Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin olarak ödenecek. Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanacak ve ilgiliye tebliğ edilecek.

Ayrıca, LPG dağıtıcı lisansı ve LPG depolama lisansı sahibinin adı ve ticaret unvanı, aldığı lisans türü ile süresi Resmi Gazete'de ilan edilecek.

LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin, LPG dağıtıcı lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 2 ay içinde herhangi bir dağıtıcıyla sözleşme yapmaması veya sözleşmesini yenilememesi durumunda lisansı iptal edilebilecek.

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