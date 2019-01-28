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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

LPG ithalatında artış

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LPG ithalatında artış

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,82 artarak 317 bin 914 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,82 artışla 317 bin 914 tona yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Kasım Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya, İngiltere ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,82 artışla 317 bin 914 tona çıktı.  Geçen yıl kasımda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı yüzde 95,3 azalarak 1374 tona geriledi. Söz konusu ihracat Tunus, Mısır ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.
Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 8,9 artışla 65 bin 19 tona çıktı.

LPG SATIŞI AZALDI

Tüplü LPG satışı geçen yıl kasımda yüzde 12,8, dökme LPG satışı yüzde 1,7 azalırken, otogaz satışı yüzde 0,1 arttı. Böylece iç piyasaya yapılan LPG satışı toplamda yüzde 2,6 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince kasımda 58 bin 198 ton tüplü LPG, 9 bin 582 ton dökme LPG ve 249 bin 293 ton otogaz satışı yapıldı. Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 78,6 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,4 ile tüplü LPG, yüzde 3 ile de dökme LPG izledi.

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