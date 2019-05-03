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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

LPG ithalatı şubatta azaldı

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LPG ithalatı şubatta azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,66 azalarak 181 bin 384 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Rusya, İngiltere, Libya ve Santa Kitts ve Nevis oldu. 

Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,66 azalarak 181 bin 384 tona geriledi. 

Şubatta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da yüzde 48,03 azalarak 4 bin 859 tona düştü. İhracat, İsviçre, Lübnan, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı. 

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 30,58 artışla 79 bin 664 tona çıktı. 

LPG SATIŞI AZALDI 

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta 52 bin 829 ton tüplü LPG, 7 bin 163 ton dökme LPG ve 226 bin 466 ton otogaz satışı yapıldı. 

Tüplü LPG satışı şubatta yüzde 3,32, dökme LPG satışı yüzde 37,11 azalırken otogaz satışı yüzde 1,55 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 0,89 azaldı. 

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,06 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,44 ile tüplü LPG, yüzde 2,50 ile de dökme LPG izledi. 

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