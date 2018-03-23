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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
23.03.2018 - 11:03, Son GÃ¼ncelleme:

LPG ithalatÄ± ocakta yüzde 15,4 arttÄ±

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LPG ithalatÄ± ocakta yüzde 15,4 arttÄ±

TÃ¼rkiye'nin LPG ithalatÄ± ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 15,4 artÄ±ÅŸla 295 bin 883 tona yÃ¼kseldi.

Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ocak ayÄ± LPG PiyasasÄ± Raporu"na gÃ¶re, rafinerici ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince en Ã§ok ithalat yapÄ±lan Ã¼lkeler sÄ±rasÄ±yla Cezayir, NorveÃ§, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ile St Kitts ve Nevis oldu.Â 

TÃ¼rkiye'nin LPG ithalatÄ± ocak ayÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 15,4 artarak 295 bin 883 tona Ã§Ä±ktÄ±. Bu dÃ¶nemde LPG Ã¼retimi ise yÃ¼zde 17,8 azalÄ±ÅŸla 72 bin 872 tona geriledi.Â 

SÃ¶z konusu ayda rafinerici ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince yapÄ±lan LPG ihracatÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,2 azalarak 29 bin 494 tona indi. En Ã§ok ihracat sÄ±rasÄ±yla MÄ±sÄ±r, Ä°sviÃ§re, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Santa Kitts ve Nevis ve TÃ¼rkiye Serbest BÃ¶lgesi'ne yapÄ±ldÄ±.Â 

OTOGAZ SATIÅžI ARTTIÂ

Ocakta tÃ¼plÃ¼ LPG satÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 4, dÃ¶kme LPG satÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 16,3 azalÄ±rken, otogaz satÄ±ÅŸlarÄ± ise yÃ¼zde 12,8 arttÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince ocakta 60 bin 108 ton tÃ¼plÃ¼ LPG, 9 bin 435 ton dÃ¶kme LPG ve 245 bin 485 ton otogaz satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â 

LPG pazarÄ±nda yÃ¼zde 78 ile otogaz birinci sÄ±rada yer alÄ±rken, bunu yÃ¼zde 19 ile tÃ¼plÃ¼, yÃ¼zde 3 ile de dÃ¶kme LPG izledi.Â 

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