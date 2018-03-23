LPG ithalatÄ± ocakta yüzde 15,4 arttÄ±
TÃ¼rkiye'nin LPG ithalatÄ± ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 15,4 artÄ±ÅŸla 295 bin 883 tona yÃ¼kseldi.
Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ocak ayÄ± LPG PiyasasÄ± Raporu"na gÃ¶re, rafinerici ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince en Ã§ok ithalat yapÄ±lan Ã¼lkeler sÄ±rasÄ±yla Cezayir, NorveÃ§, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ile St Kitts ve Nevis oldu.Â
TÃ¼rkiye'nin LPG ithalatÄ± ocak ayÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 15,4 artarak 295 bin 883 tona Ã§Ä±ktÄ±. Bu dÃ¶nemde LPG Ã¼retimi ise yÃ¼zde 17,8 azalÄ±ÅŸla 72 bin 872 tona geriledi.Â
SÃ¶z konusu ayda rafinerici ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince yapÄ±lan LPG ihracatÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,2 azalarak 29 bin 494 tona indi. En Ã§ok ihracat sÄ±rasÄ±yla MÄ±sÄ±r, Ä°sviÃ§re, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Santa Kitts ve Nevis ve TÃ¼rkiye Serbest BÃ¶lgesi'ne yapÄ±ldÄ±.Â
OTOGAZ SATIÅžI ARTTIÂ
Ocakta tÃ¼plÃ¼ LPG satÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 4, dÃ¶kme LPG satÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 16,3 azalÄ±rken, otogaz satÄ±ÅŸlarÄ± ise yÃ¼zde 12,8 arttÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±cÄ± lisansÄ± sahiplerince ocakta 60 bin 108 ton tÃ¼plÃ¼ LPG, 9 bin 435 ton dÃ¶kme LPG ve 245 bin 485 ton otogaz satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
LPG pazarÄ±nda yÃ¼zde 78 ile otogaz birinci sÄ±rada yer alÄ±rken, bunu yÃ¼zde 19 ile tÃ¼plÃ¼, yÃ¼zde 3 ile de dÃ¶kme LPG izledi.Â
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