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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.07.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

LPG ithalatı mayısta yüzde 9,79 arttı

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LPG ithalatı mayısta yüzde 9,79 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 artarak 304,1 bin ton oldu.

TÜRKİYE'NİN LPG ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mayıs ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ve Norveç oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona ulaştı.

Mayısta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,21 artarak 9 bin 531 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Türkiye Serbest Bölge ve Tunus'a yapıldı.

Aynı dönemde LPG üretimi ise yüzde 26 azalışla 75 bin 96 ton oldu.

OTOGAZ SATIŞINDA ARTIŞ

Mayısta tüplü LPG satışı yüzde 4,88 ve dökme LPG satışı yüzde 49,53 azalırken, otogaz satışlarında yüzde 1,52 artış görüldü. Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 68 bin 15 ton tüplü LPG, 8 bin 798 ton dökme LPG ve 268 bin 650 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 77,76 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19,69 ile tüplü, yüzde 2,55 ile de dökme LPG izledi.

 

 

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