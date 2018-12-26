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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

LPG ithalatı ekimde arttı

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LPG ithalatı ekimde arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,42 artışla 254 bin 520 tona yükseldi.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ekim Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, Libya, Yunanistan ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,42 artışla 254 bin 520 tona çıktı.

Ekimde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,52 azalarak 3 bin 652 tona geriledi. Söz konusu ihracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 10 azalışla 68 bin 719 tona düştü.

LPG SATIŞI AZALDI

Ekimde tüplü LPG satışı yüzde 11,6, dökme LPG satışı yüzde 21 azalırken, otogaz satışı yüzde 1,5 arttı. Böylece iç piyasaya yapılan toplam LPG satışı toplamda yüzde 1,8 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 61 bin 919 ton tüplü LPG, 7 bin 827 ton dökme LPG ve 271 bin 341 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,6 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,2 ile tüplü LPG, yüzde 2,2 ile de dökme LPG izledi.

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