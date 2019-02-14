Londra'nın meşhur mağazası satılıyor
BlueGem Capital Partners perakende mağazası Liberty London'ı satacağını duyurdu.
Londra’nın meşhur perakende mağazalarından Liberty London’ın satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, firmanın en büyük hissedarı olan BlueGem Capital Partners’ın Liberty London’ı 2010 yılında 40 milyon Sterlin’e satın aldığı ve an itibarıyla olası bir satış işleminden 300 milyon Sterlin gelir elde etmeyi hedeflediği açıklandı.
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