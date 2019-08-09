Lolipop kavgası mahkemede bitti
Cirosu 2.5 milyar Euro’yu bulan ve dünyanın üçüncü büyük şekerleme üreticisi Perfetti Van Melle Spa, 40 yıl önce temeli atılan Aysultan Şekerleme Gıda Ambalaj şirketine karşı Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.
Davacı şirketin iddiası, Pervetti bünyesinde bulunan Chupa Chups markası ile ürettikleri lolipopun bir benzerinin davalı tarafından üretilip satıldığı yönündeydi. Davacı taraf, ‘marka hakkımıza tecavüz var, haksız rekabete yol açılıyor’ derken, davalı Aysultan adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi istendi.
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Perfetti tarafını haklı buldu. Mahkeme, davaya konu olan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Mahkeme, bu ürünlerin bir daha satılmamasına karar verirken, söz konusu ürünün, Aysultan Şekerleme’nin sitesinden de kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin karar, Yargıtay’ın onamasını da alarak kesinleşti.
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