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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer Gökçe
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lolipop kavgası mahkemede bitti

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Lolipop kavgası mahkemede bitti

Cirosu 2.5 milyar Euro’yu bulan ve dünyanın üçüncü büyük şekerleme üreticisi Perfetti Van Melle Spa, 40 yıl önce temeli atılan Aysultan Şekerleme Gıda Ambalaj şirketine karşı Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Davacı şirketin iddiası, Pervetti bünyesinde bulunan Chupa Chups markası ile ürettikleri lolipopun bir benzerinin davalı tarafından üretilip satıldığı yönündeydi. Davacı taraf, ‘marka hakkımıza tecavüz var, haksız rekabete yol açılıyor’ derken, davalı Aysultan adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi istendi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Perfetti tarafını haklı buldu. Mahkeme, davaya konu olan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Mahkeme, bu ürünlerin bir daha satılmamasına karar verirken, söz konusu ürünün, Aysultan Şekerleme’nin sitesinden de kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin karar, Yargıtay’ın onamasını da alarak kesinleşti.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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