Lojistik sektöründe gözler bu zirvede
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın katılımıyla 14 Mayıs’ta, "3. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi" yapılacak. Türkiye ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sektör, yapılacak zirvede yol haritasını çıkarmayı amaçlıyor.
ZİRVE, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve UTİKAD, UND, DTD, ARLOD, AND, TEDAR gibi yaklaşık 20 sektörel derneğin katılım ve destekleriyle yapılacak.
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener'in açılış konuşması ile başlayacak zirvede, bir dizi paralel oturum
düzenlenecek. Zirvede “Sektörler ve Lojistik Buluşması” kapsamında ise lokomotif sektörlerin lojistik süreçleri ve sektörden beklentileri tartışılacak.
Tedarik zinciri yöneticileri ile bu sektörlere hizmet sunan lojistik firma yöneticilerinin buluşacağı paralel oturumlarda; otomotiv ve yan sanayi, tekstil, kimya, enerji, inşaat, gıda, perakende, e-ticaret ve sağlık gibi sektörlerden tedarik zinciri yöneticileri konuşmacı olarak yerlerini alacak.
Zirvede ayrıca, "Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri" de düzenlenecek gala gecesinde sahiplerini bulacak.
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