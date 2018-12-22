Lojistik devi Günaydın Group için verilen tedbir kararı kaldırıldı
Yarım asrı deviren İzmirli lojistik devi Günaydın Group için mahkeme verilen 3 aylık geçici mühlet kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte, verilen tedbir kararı ile hacizlere karşı koruma alınan şirket için de zorlu bir süreç başlamış oldu. 3 ay kadar önce konkordato talebinde bulunan şirketin davası dün görüldü 2 bine yakın TIR’ı bulunan şirketin 300 milyona yakın borcu bulunuyordu.
ÜÇ AYLIK SÜRE BİTİNCE…
TÜRKİYE’NİN önde gelen şirketlerine lojistik hizmeti sunan Günaydın Group geçen Eylül sonunda konkordato talep etti. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme 3 aylık geçici mühlet vermişti. Kesin mühlet için yargılama sürerken mahkemeden dün önemli bir karar çıktı.
KOMİSERLERİN GÖREVİ DE SONA ERDİ
Mahkeme, dün görülen duruşmada, 3 aylık geçici mühlet kararı kaldırıldı. Ek mühlet vermeyen mahkeme, konkordato komiseri atamasını da iptal etti. Karara, davacı şirket avukatlarının itiraz hakkı var.
EK SÜRE TALEBİ GERE ÇEVRİLDİ
Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group olarak, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuş ve mahkemeden 3 aylık geçici mühlet almıştık. Dün görülen davada ek süre talebimiz reddedildi. Ancak şirketin iflası yönünde herhangi bir karar verilmedi. Sadece konkordato ve tedbir kararı kaldırıldı. Bu karar karşısında itiraz hakkımızı da kullanıyoruz. Şirketimiz bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahiptir" dedi.
2 BİN TIR HİZMET VERİYORDU
Bünyesinde 2 bin TIR ve 2 bin 500’e yakın çalışan bulunan Günaydın Group’un temelleri 50 yılı aşkın bir süre önce atıldı.
TAHA KARGO KONKORDATO İSTEDİ
Öte yandan, uluslararası yük taşımacılığı yapan Emin Taha'nın kurduğu Taha Kargo Dış Tic. AŞ için de konkordato talep edildi. Bakırköy Asliye Tic. Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo'nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi. 20 yıl kadar temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220'inci sırada yer aldı.
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