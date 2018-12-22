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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
22.12.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Lojistik devi Günaydın Group için verilen tedbir kararı kaldırıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Lojistik devi Günaydın Group için verilen tedbir kararı kaldırıldı

Yarım asrı deviren İzmirli lojistik devi Günaydın Group için mahkeme verilen 3 aylık geçici mühlet kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte, verilen tedbir kararı ile hacizlere karşı koruma alınan şirket için de zorlu bir süreç başlamış oldu. 3 ay kadar önce konkordato talebinde bulunan şirketin davası dün görüldü 2 bine yakın TIR’ı bulunan şirketin 300 milyona yakın borcu bulunuyordu.

ÜÇ AYLIK SÜRE BİTİNCE…
TÜRKİYE’NİN önde gelen şirketlerine lojistik hizmeti sunan Günaydın Group geçen Eylül sonunda konkordato talep etti. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme 3 aylık geçici mühlet vermişti. Kesin mühlet için yargılama sürerken mahkemeden dün önemli bir karar çıktı.

KOMİSERLERİN GÖREVİ DE SONA ERDİ
Mahkeme, dün görülen duruşmada, 3 aylık geçici mühlet kararı kaldırıldı. Ek mühlet vermeyen mahkeme, konkordato komiseri atamasını da iptal etti.  Karara, davacı şirket avukatlarının itiraz hakkı var. 

EK SÜRE TALEBİ GERE ÇEVRİLDİ

Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group olarak, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuş ve mahkemeden 3 aylık geçici mühlet almıştık. Dün görülen davada ek süre talebimiz reddedildi. Ancak şirketin iflası yönünde herhangi bir karar verilmedi. Sadece konkordato ve tedbir kararı kaldırıldı. Bu karar karşısında itiraz hakkımızı da kullanıyoruz. Şirketimiz bu süreci de atlatacak güce ve kararlılığa sahiptir" dedi.
2 BİN TIR HİZMET VERİYORDU
Bünyesinde 2 bin TIR ve 2 bin 500’e yakın çalışan bulunan Günaydın Group’un temelleri 50 yılı aşkın bir süre önce atıldı.


Lojistik devi Günaydın Group için verilen tedbir kararı kaldırıldı

TAHA KARGO KONKORDATO İSTEDİ
Öte yandan, uluslararası yük taşımacılığı yapan Emin Taha'nın kurduğu Taha Kargo Dış Tic. AŞ için de konkordato talep edildi. Bakırköy Asliye Tic. Mahkemesinde açılan davada Taha Kargo'nun yanı sıra Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu. Mahkeme 14 Aralık itibari ile 3 aylık geçici mühlet verdi.  20 yıl kadar temeli atılan Taha Kargo, Fortune Türkiye 500 listesine 220'inci sırada yer aldı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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