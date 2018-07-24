Logo Yazılım, Romanya’da şirket aldı
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Romanya'da sahip olduğu Total Soft SA'dan sonra yine aynı ülkede faaliyet gösteren danışmanlık şirketi Architected Business Solutions (ABS)'ı satın alarak yurtdışındaki büyümesini sürdürdü.
ŞİRKET, Romanya şirketini (ABS'yi) satın almak ve Total Soft'la birleştirmek için 9 Ocak'ta bir ön anlaşma imzalamış, 19 Temmuz'da ise hisselerini almıştı. Bu satın almayla birlikte, ABS hissedarları, Total Soft'da yüzde 20 pay sahibi olurken ABS kurucusu Görkem Turşucu, Total Soft'un Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapacak.
ABS teknoloji ve dış kaynak konularında uluslararası uzmanlığa sahip bir danışmanlık şirketi.
SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİNDEN
Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştiren Logo Yazılım, sektöre 1984 yılında girdi. Yazılım sektöründe öncü konumunda olan şirket, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biri. Türkiye'nin birçok ilinde 800'ü aşkın bayisiyle 85 bini aşkın firmaya hizmet vermekte. Şirketin geliştirdiği ürünler, Türkiye'nin yanısıra, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkede de kullanılıyor. Şirket aynı zamanda yurtdışına yazılım satan ilk Türkiye firması.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle