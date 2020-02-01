Litvanya çıkarması

TÜRKİYE, iş insanlarıyla Litvanya’ya çıkarma yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dış Ekonomik İlişikiler Konseyi (DEİK), iş dünyasını Litvanyalı 50’ye aşkın firma ile bir araya getirdi. Görüşmelerde tarımdan inovasyona, inşaattan turizme kadar birçok alanda iki ülkenin işbirliği potansiyeli ele alındı. Bakan Pekcan, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, altyapıda güçlü olduğunu belirterek, Viking Tren, Baltık Demiryolu, Vilnius Hava Alanının yenilenmesi gibi projelere talip olunduğunu söyledi.



6 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ



Türkiye ile Litvanya arasında ilk adımı 2014’te atılan JETCO’nun (Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi) ilk toplantısı dün, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JETCO’nun bundan sonra her yıl güncelleneceğini belirterek, Litvanya’nın Türkiye için Baltık coğrafyasına, Türkiye’nin de Litvanya için Asya’ya, Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunu vurguladı. Pekcan, “Türkiye enerji, ulaştırma, altyapıda çok güçlü. Viking Tren, Baltık Demiryolu, Vilnius Hava Alanının yenilenmesi gibi projeleri Türk iş insanlarımız yapabilir” dedi. İki ülke iş formu toplantısına Türkiye’den 22, Litvanya’dan ise 50’nin üzerinde firma katıldı. Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eş Başkanı Zygimantas Vaiciunas, Türkiye ile özellikle teknoloji ve fintech işbirliğini konuşacaklarını söyledi. Bakan Pekcan da Litvanya’nın yüksek teknolojide Avrupa’nın İngiltere’den sonra ikinci ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Türk start- up şirketleri için büyük fırsat taşıdığını anımsattı. Bakan Pekcan “Teknoloji iş birliklerine çok önem veriyoruz. 19 firmamız buraya başvurdu ve start-up da 10 tanesi kabul edildi” dedi.



İLK HEDEF 1 MİLYAR DOLAR



Bakan Pekcan, iki ülke ticaret hacminin 562 milyon dolar olduğunu, ancak bunun iki ülke potansiyelinin çok altında kaldığını belirtti. Pekcan, “İlk hedefimiz ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkartmak ama sonrasında kurulacak iş birlikleriyle bu çok daha yukarıya taşınacaktır” diye konuştu.

ORTAK PROJE TEKLİFİ

BAKAN Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Türkiye ve başka ülkelerde toplamda 400 milyar dolar iş üstlendiğini anımsatarak bunlardan 100 milyar dolarının kamu-özel ortaklığı (PPP) ve yap-işlet-devret projelerinden oluştuğunu belirtti. Pekcan, “Litvanyada birçok altyapı projesi, liman projesi var. Burada da Türk müteahhit firmaların da Litvanyalı firmalarla işbirliği içinde başarılı işler gerçekleştirebileceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.