Litresi 100 bin liradan satÄ±ÅŸa sunulacak! Tam tamÄ±na 3 bin yÄ±llÄ±k...
MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde "Ata" ismi verilen ve yapÄ±lan bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda yaklaÅŸÄ±k 3 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸu belirtilen anÄ±t zeytin aÄŸacÄ± tÃ¶renle hasat edildi. MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Fizik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SelÃ§uk AktÃ¼rk, "Litresini 100 bin liradan aÃ§Ä±k artÄ±rmaya sunacaÄŸÄ±z. Åžu an teklif verenler var, 100 bin liranÄ±n da Ã¼zerine Ã§Ä±kacaktÄ±r. Ata aÄŸaÃ§tan elde edilecek gelirin tamamÄ±nÄ±, okullarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸlanacak" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde yaklaÅŸÄ±k 3 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸu belirtilen anÄ±t aÄŸaÃ§tan elde edilen zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n litresi 100 bin liradan aÃ§Ä±k artÄ±rmaya sunulacak.
Kentte 2-3 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "6. Milas Zeytin Hasat ÅženliÄŸi" etkinlikleri kapsamÄ±nda, KazÄ±klÄ± Mahallesi'ndeki anÄ±t zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n meyveleri, protokol Ã¼yelerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla toplandÄ±.
YÃ¶resel kÄ±yafetli kadÄ±nlarÄ±n renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturduÄŸu hasat etkinliÄŸinde toplanan zeytinler, kasalara konularak fabrikaya sÄ±kÄ±ma gÃ¶nderildi.Bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda 3 bin 200 yÄ±llÄ±k olduÄŸu belirtilen aÄŸacÄ±n meyvelerinden elde edilen zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n litresi, Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitimi iÃ§in ÅŸenlikte 100 bin liradan aÃ§Ä±k artÄ±rmaya sunulacak.
TURÄ°ZME KAZANDIRILACAK
Milas KaymakamÄ± Eren Arslan, gazetecilere, "Ata" ismi verilen aÄŸacÄ±n halen ayakta olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ata aÄŸacÄ±n bulunduÄŸu zeytinlik arazinin sahibi MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Fizik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SelÃ§uk AktÃ¼rk de sÃ¶z konusu aÄŸacÄ±n yaÄŸÄ±nÄ±n polifenol deÄŸerlerinin oldukÃ§a yÃ¼ksek olduÄŸunu dile getirdi.GeÃ§en yÄ±l sÃ¶z konusu aÄŸaÃ§tan 35 kilogram zeytin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3 litre yaÄŸ elde edildiÄŸini belirten AktÃ¼rk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"GeÃ§en yÄ±l yarÄ±m litresi 30 bin liradan satÄ±ldÄ±. Bu yÄ±l 90 kilogram zeytin oldu ve 6 litre yaÄŸ elde edildi. Åženlikte litresini 100 bin liradan aÃ§Ä±k artÄ±rmaya sunacaÄŸÄ±z. Åžu an teklif verenler var, 100 bin liranÄ±n da Ã¼zerine Ã§Ä±kacaktÄ±r. AnÄ±t zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± turizme kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. Ata aÄŸacÄ±n yaÅŸÄ±nÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda 3 bin ile 3 bin 200 olarak belirledik. Bilimsel makalesi yazÄ±ldÄ±, Amerika'da bir dergide basÄ±lmak Ã¼zere yayÄ±ma gÃ¶nderildi. Girit adasÄ±nda bu boyutta 3 bin 3 bin 500 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu sÃ¶ylenen bir aÄŸaÃ§ her sene 40-50 bin ziyaretÃ§i kabul ediyor. Milas yÃ¶resinde 120 civarÄ±nda anÄ±t zeytin aÄŸacÄ± var. Turizm iÃ§in Ã¶nemli. Ata aÄŸaÃ§tan elde edilecek gelirin tamamÄ±nÄ±, okullarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸlanacak."
Butik Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± Ãœreticileri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Atilla TotoÅŸ ise TÃ¼rkiye'nin gurme Ã¼rÃ¼n kalitesi bakÄ±mÄ±ndan Ä°talya'nÄ±n tahtÄ±nÄ± salladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â
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