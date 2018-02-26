Litecoin yükselmeye devam ediyor

Toplam 8,718 adet piyasada işlem gören 1,519 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar devam ediyor.

Litecoin yüzde 7.08lik artışıyla, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında en çok yükselen sanal para birimi olurken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.09 düşerek 9 bin 665 dolardan işlem gördü.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 428 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin 163 milyar 43 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.1ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 325 milyon dolar olarak hesaplandı.