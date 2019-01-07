Liselileri girişimci yapacak imza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriLiselileri girişimci yapacak imza
GeriEkonomi Liselileri girişimci yapacak imza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Liselileri girişimci yapacak imza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liselileri girişimci yapacak imza

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında “Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi” işbirliği protokolü imzalandı

GENÇ Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören imza attı.

Protokol, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında; okullarda uygulanacak “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasından gönüllü mentorları eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

“Gençlerimizde girişimci zihin yapısını geliştireceğiz”

İmza töreninde konuşan Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı eğitim programları ve etkinliklerle buluşturacak programın imzalanacak protokol çerçevesinde okullarımızda uygulanması ile gençlerimizin; düşündüğünü hayata geçirebilen, girişimcilik, yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. 

Bireylerin erken yaşlardan itibaren girişimci zihin yapısına sahip olması için büyük bir inanç ve istekle çalıştıklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, “Yaptığımız tüm çalışmalarımızda en büyük önceliğimiz, finansal okur yazarlık becerileri gelişmiş, sadece bugünün değil gelecekte şekillenecek dünya ekonomisine, gelişen tüketim ve üretim yapısına hızla adapte olabilecek, profesyonel yaşamda etkin rol alabilecek, düşünen, tasarlayan ve üreten gençlerin yetişmesidir”şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Dolar yeni haftaya böyle başladı

250 metrekarelik atölyede başladı 20 ülkeye ihraç ediyor

Ticari araçlara ‘kira’ dopingi

Elektrikli otolar poşete giriyor