Liselileri girişimci yapacak imza
Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında “Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi” işbirliği protokolü imzalandı
GENÇ Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören imza attı.
Protokol, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında; okullarda uygulanacak “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasından gönüllü mentorları eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.
“Gençlerimizde girişimci zihin yapısını geliştireceğiz”
İmza töreninde konuşan Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı eğitim programları ve etkinliklerle buluşturacak programın imzalanacak protokol çerçevesinde okullarımızda uygulanması ile gençlerimizin; düşündüğünü hayata geçirebilen, girişimcilik, yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Bireylerin erken yaşlardan itibaren girişimci zihin yapısına sahip olması için büyük bir inanç ve istekle çalıştıklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, “Yaptığımız tüm çalışmalarımızda en büyük önceliğimiz, finansal okur yazarlık becerileri gelişmiş, sadece bugünün değil gelecekte şekillenecek dünya ekonomisine, gelişen tüketim ve üretim yapısına hızla adapte olabilecek, profesyonel yaşamda etkin rol alabilecek, düşünen, tasarlayan ve üreten gençlerin yetişmesidir”şeklinde konuştu.
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