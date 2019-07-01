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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.07.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı

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Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artarak 22 milyon 875 bin 64 megavatsaate yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Nisan Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,34'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 15,32'si akarsu, yüzde 15,31'i linyit, yüzde 13,96'sı doğal gaz santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları ithal kömür, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi. 

Lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,02 artarak 222 milyon 875 bin 64 megavatsaate çıktı. 

Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artışla 84 bin 32 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 31,08'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,49'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,73'ü de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu. 

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI AZALDI

Nisanda elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,65 artarak 44 milyon 133 bin 725'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,91 azalışla 18 milyon 223 bin 167 megavatsaate geriledi. 

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,55'i sanayi, yüzde 27,69'u ticarethane ve yüzde 24,99'u da mesken aboneleri tarafından yapıldı. Kalan tüketim de aydınlatma ve tarımsal sulama amaçlı gerçekleşti. 

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