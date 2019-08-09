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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.08.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

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Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek. Teminatların geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Fon tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

Ticaret Bakanlığının, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden yazılı olarak talep edecek. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderecek.

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekecek. Bu süre içinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilecek. Ayrıca, bunlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanacak.

Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda lisans sahibinin mudilere karşı yerine getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde araştırılacak ancak lisanslı depo işletmesinin bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca inceleme yapılmamasına karar verebilecek.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilecek. Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilecek. Fonun inceleme süresi içinde veya teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında ilgili maddeye göre hareket edilecek. 

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