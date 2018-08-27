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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
27.08.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Limonun ateşini yapılacak hasat düşürecek

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Limonun ateşini yapılacak hasat düşürecek

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 10 lirayı bulan limonun yüzde 65'inin üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde, dalında 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 80 kuruş arasında satılmaya başlandı.

ERDEMLİ Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın henüz tam anlamıyla başlamaması ve depolanan yatak limonun Ürgüp yöresinde büyük oranda çürümesiyle piyasadaki limonun azaldığını bu sebeple fiyatın hasada yaklaşılırken yüksek göründüğünü söyledi. Şahin, "Şuan piyasada satılmakta olan limon Ürgüp piyasasındaki yatak dediğimiz limonlar. Ağustos ayının 15'inden sonra hasat edilen mayer cinsi limonda yine piyasadadır. Şuan dalında mayer limon fiyatı 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş civarındadır. Kesilip işlenmesi, fabrikada sarartılması da dahil yaklaşık maliyeti 2 lira 80 kuruş 3 lirayı bulmaktadır. Enter dediğimiz limon da daha hasat edilmedi, fakat Akdeniz İhracatçılar Birliği ayın 20'sinden sonra kesime izin verdi. Bu limonun fiyatı da 1 lira 70 kuruş 1 lira 80 kuruştur dalında. Bununda ihracat maliyeti 3,5 TL'yi bulur" dedi.

Limonun ateşini yapılacak hasat düşürecek

Ürgüp'e götürülen yatak limonun maliyetinin 6 lirayı bulduğunu aktaran Şahin, "Yatak dediğimiz limonda 7-8 ay önce Ürgüb'e götürülen limonlar. Ürgüpte bunun maliyeti 5 lira 6 lira civarındadır. Bu limonun da yaklaşık yüzde 30-50'si çürümüş, telef olmuştur. Onun için limon fiyatı marketlerde yüksek görünmektedir. İstanbul gibi büyük kentlerde satılan limonlarımız Ürgüp'ten gelen yatak limonlardır. Bunların rengi, aroması ve tadı da güzeldir. Ancak maliyeti 5 lira 6 lira civarındadır" diye konuştu.

İstanbul'daki yüksek fiyatın hasat öncesinde normal olduğunu ifade eden Şahin, "İstanbul'daki fiyat normaldir. Niye normal çünkü, Ürgüp'e giden limonumuzun en az yüzde 30'u çürümüştür. Neredeyse yarı yarıya telef oluyor. Onun için 10 lira fiyat normaldir. Piyasadaki limon miktarı hasadın tam manasıyla başlamaması dolayısıyla düşüktür. Onu için fiyatlar yüksek. Önümüzdeki süreçte hasadın başlamısıyla fiyatlar normale biner" dedi.

"Bütün ihracatçıları limon ihraç etmeye davet eden Şahin, "Bu yıl çiftçilerimizin maliyeti yüksek oldu. Dolar krizi dolayısıyla çiftçilerimizin maliyeti yüzde yüz katladı. 35 liralık gübre 70 lira, 100 liralık gübre 200 lira, 90 liralık ilaca 170 lira istiyorlar. Çiftçilerimizde şaşkın, girdi fiyatları fazla. Dalında 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş olan mayer limon çiftçileri kurtarmaz. Yaklaşık 2,5 ile 3 lira olması lazım" şeklinde konuştu.

Limonun yüzde 65'inin Erdemli ilçesinde yetiştirildiğini hatırlatan Rasim Şahin, "İlçemizin bazı bölgelerinde mayer hasadı yapılıyor. Bu ay sonu itibariyle enter limon hasadı başlar. Bunlar kısım kısım ilerler. Eylül ayının 15'inden sonra, Ekim ayının başında ince kabuklu Lamas limonu hasat edilmeye başlar. Dolayısıyla fiyatlarda oturur. İnşallah fiyatlar yüksek olur. Çiftçilerimiz memnun olur. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerimizde hasatla birlikte fiyatlar normale biner. Tüketicilerimizde istediği şekilde limonu alabilir" dedi.

 

 

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