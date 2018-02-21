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Limak’a Kuveyt’ten taze kan geldi

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

LİMAK Holding, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için, Kuveyt’in en önde gelen iki bankası National Bank of Kuwait (NBK) ve Kuwait Finance House’tan (KFH) toplam 249.2 milyon Kuveyt Dinarı (yaklaşık 823 milyon dolar) finansman sağladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, NBK ile KFH’nin de projeye inanarak kredi verdiklerini söyledi. Özdemir, bunun Türk müteahhitliği ve mühendisliği için dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Biz, gittiğimiz ülkelerdeki bankaları kullanmamız gerektiğine inanıyoruz. Böyle yapıldığında kredi maliyetleri de düşecektir” dedi.

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından 9 Mayıs 2017’de atılan terminalin, kontratta öngörülen 6 yıl yerine, 4 yılda tamamlanarak devreye alınması planlanıyor. Finansmanın imza töreninde konuşan Özdemir, “Kuveyt’e geldiğimiz ilk günden bu yana son derece sıcak karşılandık ve kendimizi her zaman evimizde hissettik. Bu işlem sayesinde, Kuveyt’te yürüttüğümüz havalimanı terminal projesinin daha hızlı ilerleyebilmesinin de önü açılmış oldu” dedi. Kuveyt’e kalıcı ve uzun vadeli baktıklarını belirten Özdemir, “Yatırımcı bir şirketiz ve bölgedeki diğer ülkelerdeki işlerimizi de Kuveyt’ten yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Hatta Kuveyt’in finansman gücü ve Türk şirketlerinin iş yapabilme kabiliyetini bir araya getirerek, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Burada yaratacağımız değerli işbirlikleri bunun da yolunu açacaktır” diye konuştu. Projenin alımında 21 dünya markasıyla yarıştıklarını hatırlatan Özdemir, Kuveyt’in, tarihinden önce bitecek ilk işini kendilerinin üstlendiğini söyledi.

Etiketler: gazetehaberleri
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