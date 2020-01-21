Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu

"Limak Enerji ile enerjik dokunuş" projesi kapsamında kurulan ve enerji alanında uzmanlardan oluşan ekip, evleri dolaşarak vatandaşlara enerji tasarrufu hakkında bilgi veriyor.

Bir ay önce başlayan proje kapsamında, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı evlerde aylık elektrik faturalarında yüzde 20'ye varan düşüş sağlandığı ifade edildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarda tasarruf bilinci oluşturmayı, aile ve ülke bütçesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Aytac, ekibin ziyaret ettikleri tüketicilere elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgi verdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Isınma, aydınlatma, temizlik gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji verimliliği uzmanımız buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların ve televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, bulaşık, çamaşır makinesinde su ve enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda ailelere danışmanlık yapıyor. Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz bir ailemizde elektrik faturası aylık 191 lirayken verilen enerjik tüyolarla, faturalarını 150 liraya kadar düşürmelerini sağladık."