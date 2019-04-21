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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Liderlik senfonisi

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Liderlik senfonisi

Stanford Üniversitesi’nde üst düzey yöneticiler için müzik ve iş dünyasında liderlik arasındaki ilişkiyi anlattığı seminerleri ile dikkat çeken dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Rob Kapilow, bu kez Türkiye’de bugünün ve yarının CEO’larıyla buluştu. Mozart’ın müzik dehasından örnekler vererek mükemmel liderliğin ipuçlarını anlatan Kapilow, zaman zaman orkestrayı CEO’lara emanet edip ortaya çıkan karmaşayla liderliğin önemini gözler önüne serdi.

STANFORD Üniversitesi’nde üst düzey yöneticiler için müzik ve iş dünyasını bir araya getirdiği seminerleri ile dikkat çeken dünyaca ünlü Besteci ve Orkestra Şefi Rob Kapilow, bu kez Türkiye’de bugünün ve yarının CEO’larıyla buluştu. Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme hizmetleri sağlayan Odgers Berndtson’un geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacıyla günümüzün CEO’ları ile geleceğin yöneticisi gençleri bir araya getirdiği ‘Bir Gün CEO’ programı kapsamında İstanbul’a gelen Kapilow, ‘Sonsuz Olasılıkları Dinlemek’ başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Stanford Üniversitesi’nde bilim insanlarının duygusal zekâsını harekete geçirmek üzerine programlar yürüten ve başta New York, Boston ve Toronto olmak üzere dünyanın önde gelen konser salonlarında gösteriler sahneleyen Maestro Kapilow, klasik müziği kullanarak iş dünyası, akademi ve sanat dünyası arasında köprüler kuruyor. Farklı yetenekleri dayanışma ve ortak akıl ile harekete geçirerek kurumların nasıl sıra dışı performans yakalayabilecekleri konusunda ipuçları veriyor.

CEO’LAR DA ŞEF OLDU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, 20’yi aşkın CEO ve geleceğin yönetici adayı gençlerle birlikte sahneye çıkan Kapilow, Mozart’ın 13. Senfonisindeki inceliklere dikkat çekerek, müzik performansı ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Kapilow, kimi CEO ve gençlerin de orkestra şefi oldukları gösteride, izleyicileri de çalıştırdı. ‘İyi ve mükemmel’ arasındaki farkı anlatabilmek için aynı notaların farklı vurgu ve tempolarla çalınmasını sağlayan Kapilow, böylece bir yandan Mozart’ın müzik dehasını ortaya koyarken bir yandan da iş hayatında bir ürünün ya da hizmetin sadece ‘iyi’ olması ya da ‘mükemmel’ olması arasındaki farkı ortaya koymayı hedefledi. Dinleyiciye önce Mozart’ın 13. Senfonisini orijinal notalarıyla dinleten ve daha sonra eserde yaptığı değişiklikleri yansıtarak dinleten Kapilow, şirketlerde birimler arasındaki uyum, yönetimin ve ekibin birbiri ile ilişkisine dikkat çekti.

Liderlik senfonisi

İYİ VE MÜKEMMELİN FARKI

Son derece ilginç bir şekilde kendini tekrarlayan CEO ve şirketlerin durumunu yine Mozart’ın notalarıyla anlatmaya çalışan Kapilow, birbirinin aynı notaların sadece vurgu ve ritim değişikliği ile nasıl farklı bir ses çıkardığını ve izleyiciye farklı bir deneyim yaşattığını gösterdi. Şirketlerde inovasyonun önemine değinen Kapilow, “İyi şirketler müşterilerin beklentilerini karşılayan şirketlerdir. Mükemmel şirketler ise, müşterilerin beklentisini de öteye taşımayı başaranlardır. Nasıl Mozart aynı notaları yan yana yazdığı halde maestronun doğru yönlendirmesi ve orkestranın da bunu anlayıp doğru çalması ile sizler farklı sesler duyuyorsanız, şirketler de inovasyon ile sürekli kendilerini yenileyerek müşterilerini mutlu etmeliler. İnovasyonu atlayan, kendini tekrar eden bir CEO olmamanın yolu sonsuz olasılıklar için dinlemekten geçiyor” dedi.

YARININ CEO’LARINA BUGÜNDEN EĞİTİM

ODGERS Berndtson’ın 11 yıldır global düzeyde yürüttüğü ve 12 ülkede devam eden sosyal sorumluluk programı ‘Bir Gün CEO-CEOx1Day’ Türkiye’de ikinci yılına girdi. Program, Türkiye’nin alanında öncü şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle geleceğin lider adayı genç yetenekleri bir araya getirerek nesiller arası diyaloğu desteklerken, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesine de zemin hazırlıyor. Program, genç yetenekleri erken aşamada tespit ederek, sürdürülebilir başarı için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmeleri ve kritik deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Bir Gün CEO 2018 /19 Dönemi Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Güler Sabancı (Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Virginia Bottomley (Odgers Berndtson Yönetim Kurulu & CEO Grubu Başkanı), Ayşe Öztuna Bozoklar (Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortak). 

Liderlik senfonisi

DEĞİŞİM YÖNETİMİ ORTAK AKIL YARATMA

İŞ dünyasının teknoloji ve yapay zekânın getirdiği avantajlarla herkesin kendi alanında lider olduğu ve fırsatlara kolayca erişebildiği bir dünyaya doğru hızla dönüştüğünü vurgulayan Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, “Bu yeni dünyada mutlu ve başarılı liderler, sonsuz olasılıkları duyabilen, işbirliği, takım çalışması, değişim yönetimi ve ortak akıl yaratma gibi konularda bilinçle, doğru ekiplerle çalışıp, ekiplerini geliştirebilen ve birlikte büyüyebilen kişilerden çıkacak” dedi.

SABANCI: BAŞARI İÇİN MUTLU ETMEK ÖNEMLİ

SABANCI Holding Yönetim Kurulu ve Bir Gün CEO Danışma Kurulu Üyesi Güler Sabancı programa ilişkin değerlendirmesinde, geleceğin liderleri için kariyerlerinde başarılı olmaları kadar, doğru insanlardan oluşan bir sosyal çevre ve işbirliği ortamı içinde taze bir bakış açısıyla konulara çözüm bulmaları, bunun için sorumluluk almaları ve bu sayede mutlu olmayı, mutlu etmeyi, çevrelerine de umut kaynağı olabilmeyi öğrenmeleri de bir o kadar önemli vurgusu yaptı.

ÖZYEĞİN: YARININ LİDERLERİ İÇİN KRİTİK BİR DENEYİM

KATILIMCI Kurum CEO’ları ve öğrenciler ile birlikte bu özel performansta sahnede yer alan, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bir Gün CEO Danışma Kurulu Üyesi Hüsnü Özyeğin ise şunları söyledi: “Odgers Berndtson’ın global sosyal sorumluluk programı Bir Gün CEO’yu desteklememizin temel nedeni işbirliği ve ortak akıl yaratılarak bugünün ve yarının liderlerine kritik deneyimler yaşatabilmesidir. Bana göre gelecek, iyi, doğru ve etkin işbirliği yapanların olacak. Genç-yaşlı, kadın-erkek, yerli-yabancı, herkes kendi becerisini, yeteneğini, bilgisini katarsa en karmaşık sorunların bile üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.”

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