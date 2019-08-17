Liderlik için dev hamle

ORDU Yardımlaşma Kurumu (OYAK) demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda, İngiltere, Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunan British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde ederken; detay inceleme sürecinin ekimde başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 içinde yapılması bekleniyor.

British Steel finansal darboğaza girmesinin ardından mayısta resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılmıştı. OYAK’tan yapılan açıklamada, British Steel’e başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80’e yakın çelik üreticisinin talip olduğu belirtilerek, “OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti” denildi. Anlaşmaya ilişkin finansal detaylar ise açıklanmadı.

Açıklamada, OYAK’ın demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda inorganik büyüme opsiyonlarını değerlendirdiği belirtilirken, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Büyüme odaklı vizyonumuzla, ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

HAMLELER SÜRECEK

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan da, satın almayla birlikte OYAK’ın nihai ürün portföyündeki katma değerli ürünlerin ağırlığının daha da artacağını belirtti. Özcan, “Önümüzdeki dönemde de pazar payı yönetimine verdiğimiz önem ile küresel piyasalardaki her türlü gelişmeyi izleyecek ve stratejik hedeflerimize katkı sağlayacak hamleleri proaktif bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte British Steel’in Ataer çatısı altına alınması, grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup; önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım olacak” dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, British Steel 4.5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500’e yakın uzun çelik kalitesi üretiyor. İngiltere İflas Kurumu da yaptığı açıklamada, British Steel’in satışının önümüzdeki haftalarda tamamlamasının planladığını duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANI ÜRÜNLERİNİ KULLANDI

SCUNTHORPE’ta bulunan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı’nın yanı sıra İstanbul Havalimanı yer alıyor. Greybull Capital, British Steel’i üç yıl önce 1 pound karşılığında Tata Steel’den satın almıştı. British Steel, 400 kişiyi işten çıkarmıştı.

4 BİN İŞÇİ KURTULACAK

İNGİLİZ gazetesi Guardian, British Steel’in çoğunluğu Scunthorpe yüksek fırın tesislerinde çalışan 4 bin işçinin işini kurtarabileceğini yazdı. Habere göre detaylar açıklanmamış olsa da Oyak’ın şu anki kapasiteyi ikiye katlama planı olduğu yer alırken, Oyak’ın operasyonları koruma taahhütünde bulunduğu belirtildi. Guardian haberinde ayrıca anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı. Guardian’ın iddiasına göre Oyak, British Steel’e 70 milyon pound ödedi ve Scuntporpe’ta üretimi ikiye katlamak için de 900 milyon pound yatırım sözü verdi.