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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Libya'da petrol üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede

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Libya'da petrol üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede

Libya'da ham petrol üretimi günlük 1,25 milyon varil ile 2013'ten bugüne en yüksek seviyeye çıktı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, Tunus'ta katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Libya'nın şu anda günlük 1,25 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanallah, 2020'de ise petrol üretimini günlük 1,5 milyon varil seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verileri incelendiğinde günlük 1,25 milyon varil petrol üretimi Libya'nın 2013'ten bu yana ulaştığı en yüksek üretim seviyesini işaret ediyor.

Libya, 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretimi kaydederken, Arap Baharı sürecinin ardından gelen istikrarsızlıkla bu oran giderek düşmüştü.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 2019 için yılbaşında günlük 1,6 milyon varil petrol üretimi öngörmüştü. Ancak, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek operasyon başlatmasıyla ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmiş, petrol kuyularının da silahlı çatışmalardan etkilenmesiyle üretim zaman zaman aksamıştı.

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